Danijela Dvornik pokazala kuću na Braču: 'Ne gušta onaj koji ima novaca, nego onaj koji zna'

Danijela Dvornik (56) preselila je na otok Brač na kojemu je uredila obiteljsku kuću. Često s pratiteljima dijeli trenutke iz svog novog doma, a sad je pokazala kako je uredila terasu.

- Ne gušta onaj koji ima novaca, nego onaj koji zna! Puše neka burica i baš je osvježavajuće, mislim da ću zaspati večeras bez upaljene klime i otvorenih prozora. I tome se radujem - napisala je u opisu fotografije pa dodala da će prije spavanja popiti i jedan koktel kako bi zaspala još bolje.

Uređenje se svidjelo njenim pratiteljima koji su ju ubrzo pohvalili.

'Danijela, idolu moj', 'Svaka čast, primjer svima', 'Puna si ideja i imaš mali raj', pisali su joj.

Ranije je Danijela progovorila o životu na otoku.

- Ponedjeljak je uglavnom jako stresan za ljude koji žive u gradovima, po selima i ne znam gdje. I nama je stresno... Vidite kako nam je stresno. Moramo doći na praznu plažu gdje nema nikoga, u tirkizno plavo more... Mislim, nije to baš tako lako... Sve smo jutros napravile što smo imale, ja još nisam krevet napravila koliko nemam vremena... Bila sam u polju i sad smo se preznojile od toga svega i lijepo smo sjele na sup i došle na ovu prekrasnu plažu i sad vam vadimo mast... Pogledajte vi kakvo je to more, to je divota. Meni je jako žao što vi ne možete biti ovdje. Nek samo netko kaže nešto protiv života na otoku, zadavit ću ga - napisala je na društvenim mrežama.