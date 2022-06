Danijela Dvornik ponosno nosi šešir koji joj je poklonio Dino: 'Čekao je pravi trenutak...'

Danijela Dvornik (55) postavila je na društvenim mrežama fotografiju s šeširom koji za nju ima sentimentalnu vrijednost. Prije 33 godine taj isti šešir je dobila na poklon od pokojnog supruga Dina Dvornika.

POGLEDAJTE VIDEO:



Danijela često postavlja trenutke iz svog privatnog života pa se tako na njezinom Instagramu mogu pronaći savjeti o prehrani, treninzima, ali i fotke s unucima.

Ovog puta, Dvornik je postavila fotografiju koja je iznenadila mnoge njezine pratitelje. Na glavi je imala vrlo zanimljiv šešir, a osmijeh joj je bio od uha do uha. Otkrila je i koja priča se nalazi iza šešira.

- Ovaj šešir je star koliko i Ella, 33 godine, osim što je poseban po dizajnu, posebna je i priča. Tih godina, Dino i ja smo bili često u Grazu. Tamo smo često odlazili u shopping u centar i dok sam ja nešto kupovala po dućanima, Dino je pronašao dućan sa vrlo posebnim i skupim šeširima i doslovno me ugurao u dućan. (Bio je slab na šešire i sunčane naočale.) Uzeo je ovaj šešir iz izloga, stavio mi ga na glavu i rekao: 'To je to! Kupujemo!' On je bio više uzbuđen nego ja jer mi šešir definitivno nije bio na listi za kupovinu. I, što sam mogla? Mislim da sam ga svega nekoliko puta stavila na glavu, uvijek mi je izgledao predimenzionalan, ali eto, neki dan, preslagujući kutije, nađem ga i kažem sebi: 'Ako sad nije vrijeme za ovaj šešir, ne znam kad je!' Možda je cijelo vrijeme čekao pravi trenutak - ispričala je Danijela.

Ova priča dodirnula je mnoge, posebno one koji su voljeli i poznavali Dvornika pa komentara na njezinu objavu nije nedostajalo.

- Divna priča, divan šešir, divna dama; Imao je on ukusa. Top ti stoji; To je zaista poseban šešir, znao je Dino - samo su neki od komentara koje je dobila.

U komentarima se oglasila i njena kćer influencerica Ella Dvornik-Pearce (31) prisjetivši se sakoa koji je Dino također poklonio njenoj majci.

- Ne zaboravi legendarni Karl Lagerfield sako koji još živi kao da je nov kod mene. Imao je stila - napisala je.

Podsjećamo, Danijela se preselila na Brač nakon što je tamo uredila kuću pa većinu vremena provodi na obali.

Čim su stigli topliji dani pohvalila se kako joj na kupanje dolaze unuke njene kćeri, Balie i Lumi, koje obožavaju more.

Najčitaniji članci