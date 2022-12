Danijela Dvornik progovorila o Ellinom rođenju i zašto Dino nije bio uz nju: 'Ostavilo me, a ja...'

Ella Dvornik danas slavi 32. rođendan, a njezina majka Danijela Dvornik (55), taj je veliki dan odlučila obilježiti jednom anegdotom iz Ellina djetinjstva.

- Tog 23. prosinca 1990. ostavilo me u rodilištu, a ja sam tako silno htjela biti na prvom velikom koncertu od Dina u Domu Sportova. ( svi vi koji i dalje mislite da dok sam rađala da je Dino bio u Banja Luci, Smederevu, Skoplju, Mrduši donjoj …s vama na šanku ,živite u zabludi ) Je*i ga, trudovi su krenuli dok sam šopingirala po gradu tog jutra. A zakazani dolazak je bio predviđen za Božić - opisala je Danijela.

Foto: Instagram/Danijela Dvornik

U nastavku je otkrila kakvo je Ella bila dijete. Podijela je i anegdotu kojom je opisala kako je njezina kći već u vrtičkoj dobi pokazala da ju je teško zavarati.

- Od samog početka bila je dobro dijete, vrckava, zaigrana , velikodušna, radoznala, s dvoje mladih roditelja koji nikad nisu stvarali iluzije da je život jednostavan, da smo mi čarobnjaci vlastitog života i da je u životu ipak važno voljeti i biti voljen. Vrlo rano je saznala da je nije donijela roda, da je Sv. Nikola mama i tata - napisala je pa dodala kako je Ella bila vrlo radoznala. Toliko da joj nisu mogli staviti poklon u čizmicu.

- Cijelu noć jednim uhom je dežurala i budila se na svaki trzaj. Umorni od toga da konačno zaspe, mi smo zaspali . Poklon je ostao u autu a njeno jutarnje buđenje s pitanjem 'zašto je moja čizmica prazna?', otkrila je pravu istinu. Iako smo se izvlačili na sve moguće načine, vidjela poklon u autu i došavši u vrtić , svima je ushićeno objasnila da Sv. Nikola ne postoji , da poklone kupuju mama i tata. Nama je pao kamen sa srca - podijelila je pa dodala:

- Eto je danas, ima dvoje svoje djece, neizmjerno se trudi da cijela iluzija što duže traje, ali brzo će Balie otkriti istinu. Ljube , sretan ti rođendan i želim ti da ti se sve posloži kako ti želiš da bi konačno osjetila punoću sreće za sebe jer svima oko sebe već daješ sreću. Ljubi te majka najviše na svijetu! (Kasni poklon ali stići će do Nove, znaš da bi ti otac rekao ‘zaj**i datume, svaki dan ti je rođendan, (tradicija se nastavlja ali nije do mene nego do dostave - poručila je kćeri za kraj.

