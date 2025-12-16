Maja Šuput i Marko Grubnić prijatelji su godinama: Pogledajte kako su prije izgledali...

Jedno od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih prijateljstava na hrvatskoj estradi zasigurno je ono između pjevačice Maje Šuput i stilista Marka Grubnića. Prijateljstvo je to koje traje desetljećima, a veže ih i poslovna suradnja. Tijekom tih godina drastično su se mijenjali, pa ih je na nekim fotografijama teško i prepoznati.
Maja i Marko upoznali su se prije više od dva desetljeća, u razdoblju kada je Šuput gradila svoju glazbenu karijeru, a Grubnić tek ulazio u svijet mode i stylinga.
Već tada prepoznali su zajedničku energiju, smisao za spektakl i sklonost pomicanju granica, što je ubrzo rezultiralo suradnjom koja je obilježila Majin javni imidž.
Marko Grubnić godinama je zadužen za Majine scenske i javne kombinacije, a njegov prepoznatljiv stil – glamurozan, odvažan i često provokativan – postao je neodvojiv dio Majina identiteta.
d nastupa i koncerata do televizijskih emisija i crvenih tepiha, Šuput gotovo uvijek pojavljuje se u izdanjima iza kojih stoji upravo Grubnić.
Kako su više puta isticali, Maja Marku daje kreativno odriješene ruke, dok on savršeno razumije njezin karakter, scensku osobnost i potrebu da se izdvaja.
Iako su često zajedno u javnosti, njihovo prijateljstvo daleko nadilazi poslovni odnos. Maja i Marko nerijetko dijele privatne trenutke, putovanja i obiteljska okupljanja, a Grubnić je bio uz Šuput u nekim od njezinih najvažnijih životnih trenutaka, uključujući vjenčanje i rođenje sina Blooma.
Ali ni Maja ni Marko nisu oduvijek izgledali ovako kakve ih danas znamo.
Tijekom godina drastično su se promijenili, gotovo do neprepoznatljivosti.
