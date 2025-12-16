UVIJEK ZAJEDNO Maja Šuput i Marko Grubnić prijatelji su godinama: Pogledajte kako su prije izgledali...

Jedno od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih prijateljstava na hrvatskoj estradi zasigurno je ono između pjevačice Maje Šuput i stilista Marka Grubnića. Prijateljstvo je to koje traje desetljećima, a veže ih i poslovna suradnja. Tijekom tih godina drastično su se mijenjali, pa ih je na nekim fotografijama teško i prepoznati.