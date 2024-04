Danijela iz 'Braka' za 24sata: 'Alan se ni ne trudi kada laže, a Filip? Između nas ima iskrica!'

'Brak na prvu' polako dobiva svoj rasplet. Neki su se zaljubili, neki su napustili show, a pojedini i dalje vode bitke. Alan i Danijela malo su u dobrim odnosima, a onda se posvađaju. Posljednja svađa izbila je kada je Danijela htjela raščistiti zašto je Alen slagao da je ona vrištala na njega. Razgovarali smo s Danijelom koja nam je otkrila što se točno dogodilo, a priznala nam je i da je između nje i jednog kandidata zaiskrilo.

- Alan i ja ne živimo život po istim pravilima. Alan voli pričati duge i apstraktne priče bez pravila i granica - rekla je na početku Danijela za svog reality 'supruga'.

Foto: RTL

Na ceremoniji odluka Alan i Danijela složili su se da im je na medenom mjesecu bilo super, ali da je sve krenulo nizbrdo kad ju je probao poljubiti, a ona se izmaknula čega se Danijela nije sjećala. U posljednjoj svađi Alan je rekao da je 'Danijela vrištala na njega', a onda kasnije da se to ipak nije dogodilo već da je on to samo tako doživio. Ipak, za Danijelu je rekao da je velika glumica.

- Najviše me smeta što se Alan ne potrudi kad laže, gluma je moj veliki antitalent - prokomentirala nam je Danijela.

Foto: rtl

Alanu smeta i Danijelin prevelik fokus na njezinog psa jer je on u drugom planu. Ostalim kandidatima je njegova izjava o psu bila suluda.

- Ljubomora i potrebitost su izrazito odbojne i neprivlačne osobine - dodala je Danijela.

Foto: RTL

Alan se na zajedničkoj večeri nabacivao i drugim djevojkama. Prvo je u fokusu bila Nikolina, onda Klara pa malo i Tamara.

- Djeluje mi kao da Alan misli da je dio nekog drugog showa kao npr. 'Mijenjam ženu' ili neke razuzdane verzije 'Gospodina Savršenog' - istaknula je Danijela.

Na istoj večeri Alan je tvrdio i da su se Filip i Danijela zagledali jedno u drugoga. A ima li iskrica:

- Alan govori istinu, ima iskrica između mene i Filipa - rekla je kroz osmijeh Danijela.