Danijela Martinović: Dugo nisu dali da nastupam u Lisinskom, a sve zbog jednog mog koncerta

Od 1998. godine, nakon što sam se vratila s Eurosonga, imala sam dva nezaboravna koncerta u Lisinskom. Ja sam osoba koja voli takve prostore. Volim kada su mi ljudi blizu, volim osjetiti ljude. To nije samo glazbeni doživljaj, naravno, ja sam pjevačica, ali ono što mi je važno je da prenesem neke svoje svoje stavove, istine i spoznaje i tek kada mogu to objediniti onda mislim da je to jedan kompletan doživljaj, rekla je Danijela Martinović (52) najavljujući na press konferenciji koncert u Lisinskom 15. svibnja.

Kaže kako ne želi da ljudi imaju očekivanja jer tada postoji šansa da se ona ne ispune.

- Želim da budu prisutni u trenutku. Ono što je meni izazov, a tako živim cijeli život, svaki put se trudim dati 101 posto. Svaki put se pitam što bi moglo biti drugačije - priča Danijela koja se i prisjetila jedne šaljive anegdote kada je prvi put nastupala u Lisinskom.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Ja sam u jednom trenutku euforije te predivne atmosfere rekla: 'A sada svi na stolice!' i ljudi su mene shvatili doslovno. Stali su na stolice. Godinama sam bila zabranjena u Lisinskom. Rekli su: 'Danijela? Ne dolazi u obzir! Nakon nje moramo restaurirati dvoranu' - smije se pjevačica.

Pričala je i o gostima koncerta, no oni su, kaže, ipak iznenađenje pa neće otkriti njihova imena.

- Biti će gostiju, jedan gost će sigurno biti veliko iznenađenje. Bilo je tu pregovaranja, međutim, bila sam uporna tako da sam dobila blagoslov. S tim gostom ću izvesti jednu pjesmu koju nisam otpjevala oko 35 godina - otkrila je Danijela.

Drugo jedno iznenađenje bit će još neobjavljena pjesma 'Žena' koju će izvesti u Lisinskom.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Prvo se moram malo referirati na pjesmu 'Ono nešto'. Kada se prisjetim prošlosti, shvatila sam da su se najljepše stvari moga života dogodile bez ikakvih planova, namjera i očekivanja. Jednako tako se dogodilo s tom pjesmom. Marko Škugor me nazvao i rekao mi je: 'Danijela, imam jednu pismu, ja stvarno ne mogu nikoga zamisliti osim tebe da piva tu pismu'. Ja sam odmah pristala iako uopće nisam čula pjesmu. Jednako tako se dogodilo s pjesmom 'Žena'. To je pjesma u kojoj će se svaka žena pronaći, barem u jednom stihu. To je, usudila bih se reći, himna žena - govori Danijela.

A ispričala je i kako inače izgledaju njezini trenuci prije koncerta te što uvijek priželjkuje prije nego što izađe na pozornicu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Najčešće dan koncerta uvijek bude izuzetno hektičan. Uvijek sve bude neplanirano. Tonske probe se oduže, bend bude pojačan. Moja želja je da na dan koncerta imam malo mira. Jako mi je važno da kada se sredim, obučem i našminkam, da malo budem u tišini. Ono što je meni najvažnije je da se predam tome. Da budem dostojan instrument svega onoga što treba kroz mene proći da bi došlo do ljudi. Ako ja nisam dotakla neku drugu osobu i ako ta osoba nije otišla sa osjećajem topline u svom srcu ili nečega što je doživjela, onda smatram da to nije dovoljno dobro. To mi je jedino važno - ističe Danijela koja bi jednoga dana voljela nastupiti u starom dvorcu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Moja želja već neko vrijeme su stari dvorci. Prošle godine sam bila u jednom dvorcu u Zaboku. Ja volim takve posebne prostore, zato što takav prostor već nosi neku svoju priču i donosi jedno potpuno drugačije iskustvo. Ja sam kroz svojih 35 godina karijere zaista nastupala i pred nekoliko desetaka tisuće ljudi i pred samo nekoliko ljudi. Zaista mi nije bilo različito. Pripreme jesu, ali koncert nije. S vremenom, s nekim iskustvom, s osluškivanjem same sebe sam shvatila da mi je prioritet kompletan doživljaj - zaključuje pjevačica koja će održati koncert povodom 22. rođendana magazina Story.