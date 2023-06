Danijela Martinović podijelila je sretnu vijest: 'Dobro došla! Ja sam najsretnija na svijetu...'

Dvije godine su sve skupa otkako sam počela ovo pisati i jako sam uzbuđena. Ovo je prva forma knjige na koju me nagovorio Branko Glumac, moj mentor, poručila je uzbuđeno Danijela Martinović (51).

Pjevačica se pohvalila svojom novom knjigom 'Tuširanje duše'. Objavila je niz fotografija na kojima sa smiješkom otvara paket s prvim izdanjima knjige, kao i emotivni video u kojem ne krije svoje uzbuđenje.



- Ovo je prvi paket i još nisam vidjela kako to izgleda, ali sad ću to otvorit. Wow! Wow! To je to, dobro došla u život, knjigice! Ako u ovoj knjizi nađete samo jednu riječ koja će biti dijelom vašeg života na bilo koji način, ja sam najsretnija osoba na svijetu. Ništa mi više ne treba - dodala je pjevačica.

Osim na poslovnom, Danijeli ide i na privatnom planu. Nakon 24 godine konačno je pronašla mirnu luku s krim inspektorom Josipom Plavićem (49). Njihovna ljubavna priča započela je prošle godine kad je Danijelina odvjetnica podnijela prijavu za krađu identiteta preko interneta. Policija je brzo riješila slučaj, a pjevačica i inspektor nastavili su se družiti.

Kako smo prije pisali, inspektora i pjevačicu, iako izgledaju ’nespojivo’, zapravo vežu istinske vrijednosti. O tim vrijednostima Danijela je pisala u svom novom romanu, koji sadrži nikad ispričane detalje o njezinu životu.

