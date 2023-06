Danijela Martinović: Puno sam plakala, ali Josip je bio uz mene

Osjećam se predivno na ovome mjestu. Htjela sam da to bude negdje posebno uz ljude koji me vole i sretni su zbog mene, govori nam Danijela Martinović (51).

Mjesto koje je izabrala za promociju nove knjige 'Tuširanje duše' je paintball klub njezina dragog Josipa Plavića, policijskog inspektora, s kojim je zajedno godinu dana.

U žutoj haljini na cvjetove, velikim osmijehom na licu i držeći se za ruke s Josipom ušetali su na promociju. Izgledali su kao mladenci pri dolasku na vlastiti pir. Pozirali su kratko fotografima, a Josip je potom poljubio Danijelu.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Iznenadio me. Nisam to očekivala. Baš me iznenadio - kaže nam Danijela.

Pisanje knjige je za Danijelu bila neka vrsta terapija, rekla nam je njezina najbolja prijateljica Doris, ali i pjevačica se s time složila. 'Tuširanje duše' je njezina duhovna autobiografiju u kojoj predstavlja pravu sebe, a ne sliku kakvu su o njoj stvorili mediji ili javnost.

- Plakala sam jako puno. I dok sam pisala i kasnije kad bih čitala. Neka poglavlja mi je bilo jako teško čitati, no imala sam snažnu potrebu napisati sve - govori pjevačica.

Josip ju je podržavao kroz cijeli proces pisanja autobiografije. Osobito dok su joj se po glavi motale misli o odustajanju.

- Teško mi je u njegovo ime govoriti što misli o knjizi, no on pozdravlja sve što ja radim. Smatra da je knjiga bitna, i to ne samo za mene, jer kaže mi da će se puno ljudi pronaći u njoj. Izuzetno je ponosan što sam se odvažila napisati autobiografiju. Kad sam držala rukopis u rukama, Josip bi me pogledao i rekao: 'Ovo se događa. Stvarno je'.

Danijela je na promociju pozvala isključivo njoj bliske i najvažnije ljude. Njezina mama Ivka Martinović uživala je u druženju s Josipom. Zajedno su pili pjenušac i stalno se šalili.

Foto: Ivana Prkačin/24sata

Iako je Danijela sretno zaljubljena u Josipa, inspektor, kako kaže pjevačica, ipak nije njezina srodna duša. To mjesto je zauzela njezina dugogodišnja prijateljica Doris, koju Danijela zove Doda, a na promociji je svirala harfu.

Njih dvije rođene su na isti dan u istom rodilištu. Danijela je starija šest minuta od Doris, a upoznale su se tek u srednjoj školi. Od tada su nerazdvojne.

- Ona je sad najzadovoljnija i najsretnija - rekla nam je Doris.

Foto: Ivana Prkačin/24sata

Najzaslužniji za nastajanje ove knjige, priznaje Danijela, njezin je mentor - pisac Branislav Glumac.

- Opirala sam se. Imala sam strahove. Bilo je dosta emotivno. Mentor me puno toga naučio i za to sam mu neizmjerno zahvalna - rekla je pjevačica.