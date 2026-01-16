Obavijesti

ZIMSKI RESET

Danijela Martinović spakirala je kofere i pobjegla na snijeg

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram

Pjevačica već dugo bira ovakav način odmora. Ljubiteljica je zip linea i aktivnosti koje traže malo hrabrosti i povjerenja u sebe. U nekoliko je navrata otvoreno govorila kako joj upravo takvi trenuci pomažu

Na sjeveru Slovenije, tamo gdje se Alpe susreću sa kristalno čistim Nebom, smjestilo se Zgornje Jezersko, selo koje čuva duh prošlih vremena i ljepotu netaknute prirode. Upravo tim riječima Danijela Martinović opisala je mjesto u kojem je uzela predah nakon prosinca punog obveza, reflektora i rokova. Uz fotografiju vile u kojoj je boravila, podijelila je i niz snježnih prizora. 

Foto: Instagram

Danijela već dugo bira ovakav način odmora. Ljubiteljica je zip linea i aktivnosti koje traže malo hrabrosti i povjerenja u sebe. U nekoliko je navrata otvoreno govorila kako joj upravo takvi trenuci pomažu da se oslobodi kontrole i straha. U rujnu prošle godine u toj se avanturi okušala i sa svojim partnerom, bivšim krim inspektorom Josipom Plavićem, koji je tad na društvenim mrežama podijelio kadrove njihove vesele zip line vožnje.

Foto: Instagram

Osim putovanja, Danijela i Josip posljednjih mjeseci velik dio slobodnog vremena ulažu u renovaciju zajedničkog doma u jednom mirnom mjestašcu Zagrebačke županije.

- Trenutno, osim svakodnevnih obaveza, postali smo i majstori te smo se oboje primili posla i uživamo u unutrašnjem uređenju, koje izvodimo doslovno obiteljski. Naš dragi kum Božo Pečavar iz Metlike ne da nam sekunde predaha i nesebično nam pomaže - rekao nam je Plavić u listopadu prošle godine.

Foto: promo

Kad se spomene vjenčanje, ni Danijela ni Josip oko toga ne dižu prašinu. Njemu je važnije ono što žive svaki dan nego bilo kakav papir.

- Svatko ljubav doživljava, vidi i prepoznaje u nečem drugom. Ako se ikad u životu osjećate slobodniji u vezi nego kad ste bili sami, za mene je to prava ljubav. U ljubavi ne postajete jedno nego dvije, zbog te ljubavi, sretnije osobe - istaknuo je Plavić.

S druge strane, Danijela je već ranije priznala da se uz njega osjeća mirno i sigurno, bez potrebe da išta forsira ili planira unaprijed. Taj osjećaj, kako je rekla, ne bi mijenjala ni za što.

Štakorovec: Promocija knjige Danijele Martinović "Tuširanje duše"
Štakorovec: Promocija knjige Danijele Martinović "Tuširanje duše" | Foto: ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA - Boris Scitar/PIXSELL

