Danijela Martinović spakirala je kofere i pobjegla na snijeg

Na sjeveru Slovenije, tamo gdje se Alpe susreću sa kristalno čistim Nebom, smjestilo se Zgornje Jezersko, selo koje čuva duh prošlih vremena i ljepotu netaknute prirode. Upravo tim riječima Danijela Martinović opisala je mjesto u kojem je uzela predah nakon prosinca punog obveza, reflektora i rokova. Uz fotografiju vile u kojoj je boravila, podijelila je i niz snježnih prizora.

Foto: Instagram

Danijela već dugo bira ovakav način odmora. Ljubiteljica je zip linea i aktivnosti koje traže malo hrabrosti i povjerenja u sebe. U nekoliko je navrata otvoreno govorila kako joj upravo takvi trenuci pomažu da se oslobodi kontrole i straha. U rujnu prošle godine u toj se avanturi okušala i sa svojim partnerom, bivšim krim inspektorom Josipom Plavićem, koji je tad na društvenim mrežama podijelio kadrove njihove vesele zip line vožnje.

Foto: Instagram

Osim putovanja, Danijela i Josip posljednjih mjeseci velik dio slobodnog vremena ulažu u renovaciju zajedničkog doma u jednom mirnom mjestašcu Zagrebačke županije.

- Trenutno, osim svakodnevnih obaveza, postali smo i majstori te smo se oboje primili posla i uživamo u unutrašnjem uređenju, koje izvodimo doslovno obiteljski. Naš dragi kum Božo Pečavar iz Metlike ne da nam sekunde predaha i nesebično nam pomaže - rekao nam je Plavić u listopadu prošle godine.

Foto: promo

Kad se spomene vjenčanje, ni Danijela ni Josip oko toga ne dižu prašinu. Njemu je važnije ono što žive svaki dan nego bilo kakav papir.

- Svatko ljubav doživljava, vidi i prepoznaje u nečem drugom. Ako se ikad u životu osjećate slobodniji u vezi nego kad ste bili sami, za mene je to prava ljubav. U ljubavi ne postajete jedno nego dvije, zbog te ljubavi, sretnije osobe - istaknuo je Plavić.

S druge strane, Danijela je već ranije priznala da se uz njega osjeća mirno i sigurno, bez potrebe da išta forsira ili planira unaprijed. Taj osjećaj, kako je rekla, ne bi mijenjala ni za što.

Štakorovec: Promocija knjige Danijele Martinović "Tuširanje duše" | Foto: ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA - Boris Scitar/PIXSELL