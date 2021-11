Splitska pjevačica Danijela Martinović (50) svojim izgledom izmami razne komplimente, a često se komentira i kako glumica u petom desetljeću izgleda besprijekorno.

Naime, ova pjevačica o svojim malim ženskim tajnama progovorila je za Gloriju. Otkrila je kako joj je njezina kozmetičarka iz Splita kada je, ranije, imala problema s tenom rekla kako nikada ne smije zanemarivati mala pravila - kako se skida šminka, koja se njega nosi navečer, a koja ujutro.

- To sam shvatila kao Sveto pismo i nikad to nisam propustila. Rekla mi je i kako će mi s godinama lice vratiti tu pažnju. Moram reći da je bila u pravu. Kada se probudim, prije svega kažem: ‘Bože, hvala ti na ovome danu i na još jednoj poklonjenoj prilici‘. Nakon toga operem zube i odmah napravim vježbe disanja po metodi Wima Hofa koje traju otprilike desetak minuta te se otuširam u hladnoj vodi. Nakon toga sam spremna na apsolutno sve - objasnila je pjevačica.

Osvrnula se ona i na prehranu te otkrila kako je njezina prehrana radikalno izmijenjena prije otprilike godinu dana.

- Inače sam nula pozitivna krvna grupa i često su me savjetovali kako se za tu krvnu grupu jede meso, da smo mi mesojedi. Obzirom da je moj otac mesar, to mi je bilo prirodno te mi je kroz veliki period života odgovaralo. No, prije godinu dana prestala sam jesti meso - rekla je te nadodala kako je izuzetno sretna što je u ovom periodu izuzetno sretna što je gotovo pa slučajno maknula meso iz prehrane i osjetila jednu novu dimenziju.

Ispričala je splitska pjevačica i kako ne može zamisliti život bez vježbanja te da joj tijelo uvijek mora biti u pokretu.

- Doista sam osjetljiva i vrlo brzo moram mijenjati tip treninga, ne mogu samu sebe zatočiti u jednu vrstu jer me ona počne zamarati. Počinje mi biti dosadna. Pratim svoje tijelo i mislim da nema potrebe raditi radikalne treninge kao što sam znala u nekim periodima života - govori Danijela te nadodaje kako trenira tri puta na tjedan, a radi i pilates koji ne traje više od 45 minuta.

Progovorila je i u vlastitom modnom stilu kojega je opisala kao neopisivim. Ispričala je kako nikada nije robovala trendovima.

- U životu trebamo slušati sebe i igrati se malo više, a pogotovo modu shvaćati kao igru i dopustiti sebi šašave i otkačene dane. Volim se odijevati neobično, drugačije, naravno imam podršku i potporu ljudi koji sa mnom već godinama surađuju, s kojima u zajedništvu, pogotovo za scenske nastupe, dogovaram sve. To je Gabrijela Kanižaj, Arileo, Aleksandra Dojčinović, Sugar free duo - ispričala je za kraj ova pjevačica.

Prisjetimo se, Danijela Martinović nedavno je prvi put otvoreno progovorila o prekidu s Petrom Grašom (45), koji je nakon nje pronašao sreću s Hanom Huljić (30). U velikom intervjuu za Gloriju, Danijela je njihovu 26-godišnja vezu opisala kao 'lijepu prošlost'.