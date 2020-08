\u00a0

Eto, makli su mi Balie I post jer fotografija djeteta u moru, neprikladna\ud83d\ude31. Ponekad se pitam \u0161to se dogodilo sa svijetom i ljudima, op\u0107enito? Sve je postalo nenormalno I konstantno moramo brinuti o ljudima koji su valjda toliko \"uvrnuti\" da su neke uobi\u010dajene stvari postale nenormalne.





A post shared by Danijela Dvornik (@danijeladvornik) on Aug 26, 2020 at 1:59am PDT