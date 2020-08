\u00a0

Moj \u017eivot trenutno : radim popodnevnu smjenu u wine baru. - do\u0111em ku\u0107i oko pono\u0107 ili kasnije -umjesto tu\u0161iranja bacim se u more (no\u010dno kupanje) - zaspem ko mrtva\ud83d\ude1b - ujutro presko\u010dim alarm i probudim se oko 10 h \ud83d\ude2d - ne treniram\ud83d\ude31 -pijem litre i litre vode\ud83d\udc4d -manje jedem \ud83e\udd14 - hitno trebam pedikuru I frizera (pu\u0161tam sijedu) Za sve one koji me pitaju \"za\u0161to radim\", odgovor je jednostavan \"da budem korisna sebi i drugima\", da ispunim dugo ljeto i da se dru\u017eim. U petak mi sti\u017ee ekipa I jedva \u010dekam da ih vidim. A i proslavit \u010demo Dinov ro\u0111endan \u2764\ufe0f. #obiteljjesve #workinggrandma #lovemylife #antoniovru\u0107emije





