Danijelu Dvornik razljutili njeni pratitelji: 'Ma niste normalni!'

Na zadnje dvije fotografije koje je objavila na Instagramu, Danijela Dvornik (56) počela je dobivati podijeljena mišljenja svojih pratitelja. I dok joj neki pišu kako odlično izgleda, drugi baš i nisu oduševljeni njezinim izgledom.

- Tko je ovo? Netko je Danijeli upao u profil? - napisali su joj pratitelji prije par dana, a onda je Danijela objavila i novu fotku...

Na njoj Danijela sjedi na stepenicama, u uskim crnim hlačama i crnoj majici. Našminkala se i sredila frizuru, a cijeli 'look' podigla je nakitom.

Foto: Instagram

- Žene u crnom, spremne za subotu - napisala je Danijela.

No, nisu svi bili oduševljeni njezinim izgledom te su je opet počeli ispitivati tko je to na fotografiji.

- To nisi ti, zašto ti ovo treba - upitala ju je jedna pratiteljica, a čini se kako je jedno te isto pitanje Danijeli već počelo ići na živce.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

- Vi stvarno niste normalni više s time 'to nisam ja' i 'to je netko drugi'. To sam ja! Našminkana i uređena... Ako to ne možete prihvatiti, onda vam ja ne mogu pomoći - napisala je Danijela.

Odgovorila je i na komentar da se radi o 'photoshopu' te da izgleda 10 godina starija.

- Ovdje nema filtera, ima make-up, oprana kosa i ništa više - napisala je.