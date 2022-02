Zadatak koji je večeras dočekao kandidate u 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' bila je juha ramen - japanska juha s tjesteninom.

- U juhu ide puno povrća, meso, riba, soja, kuhano jaje, a onaj koji najbolje iskoristi zadanu namirnicu, dobit će i poklon-bon Spara - rekao je Špiček. Natjecatelji imaju 75 minuta da skuhaju juhu.

- Mislila sam da je to rame neke životinje, a ne juha - smijala se Petra, a ni Sandra i Ana nisu do sada nikad radile japansko jelo. Mirjana je, za razliku od njih, rekla da joj je to najdraže jelo do sada.

- Prvi put kuham ovakvu juhu, ne znam ni kakav okus mora imati - objasnila je Ivana te dodala da će danas slušati svog 'slučajnog partnera' Juana. Mnogima je glavobolje zadalo filetiranje ribe, a većina je natjecatelja svako malo odlazila do radne jedinice Juana, koji im je davao savjete.

Kad je žiri došao vidjeti kako ide kandidatima, Danilo i Ante objasnili su Špičeku i Pažaninu da će recept malo modificirati.

- Nemam pojma zašto bi to radili, ali dobro - komentirao je Pažanin. S obzirom na to da je Ante bio u Japanu, jeo je tamo ramen juhu, pa mu je to iskustvo jako dobro došlo. Žiri se nasmijao od srca kada su dečki počeli izmišljati odgovore na njihova pitanja jer nisu znali ni vrste gljiva koje kuhaju.

Dok je Juan davao savjete ostalima, na kraju mu je meso zagorjelo u pećnici, no nije se zabrinuo.

- Ma, to je reš pečeno - rekao je španjolski Žminjanin.

Stiglo je vrijeme kušanja, a prve su svoju ramen juhu poslužile Ana i Sandra.

- Ja sam oduševljen okusom, jako mi je fino. Žalosti me što nemam vilicu da probam tijesto jer nisam naučen na konzumaciju jela štapićima - rekao im je Špiček.

Pažanin je prijateljicama dao 8, Špiček visokih devet a Željka osam – ukupno 25 bodova.

Na redu je bio ramen Ivane i Juana.

- Za razliku od prethodnih kolega, zapekli ste gljive, što je dobro, ali je soja dominanta. Pojačao bih začine - komentirao je Pažanin.

- Više sam od njih očekivao - rekao je Špiček te dodao da je previše svega, a malo juhe.

Špiček je dao sedam, a Željka i Pažanin šest – ukupno 19 bodova za 'hrvatsko-španjolski ramen'.

Sljedeće su bile Nevena i Mirjana, ali su pred serviranje shvatile da im nedostaje juhe.

- Juha je dobro odrađena, ali imam problem s količinom rezanaca, kojih je previše - rekao im je splitski chef te pohvalio umak. Sve troje složili su se da im je riba ostala sirova.

Željka je dala šest, kao i Pažanin i Špiček – ukupno 18 bodova.

Snježana i Mario Špičeku su morali donijeti vilicu jer mu je bilo nezgodno jesti štapićima, a Snježana je bilo posebno nervozna kako će se žiriju svidjeti njihova ramen juha.

- Ovaj dio s mesom i ribom ste dosta dobro odradili, ali svega je puno previše - komentirala je Željka dodavši da bi povrća trebalo biti više.

Pažanin je dao sedam, Špiček osam i Željka sedam – ukupno 22 boda.

Prijatelji Danilo i Ante žiri su pozdravili na japanskom, a Ante je otkrio da je jednom u Japanu kušao ramen juhu, no ovo mu je prvi put da ju je i kuhao.

- Meso je previše debelo narezano i žilavo - rekla im je Klemenčić te dodala da joj se svidio njihov temeljac.

- Sve je posloženo kako treba samo nedostaje još soli - komentirao je Špiček, a Pažanin je rekao da su najbolje skuhali ramen.

Špiček im je dao devetku, Željka osmicu, Pažanin isto devetku – ukupno najviših do sada, 26 bodova.

Tata i kći Horvat nisu baš oduševili žiri.

- Meso vam nije začinjeno i previše vam je tamnog temeljca. Kozica nije skuhana do kraja, kao ni skuša, koja nije narezana kako treba - objasnio je Špiček.

Željka je dala sedam, a Pažanin i Špiček šest – ukupno 19 bodova.

Za kraj dana pred žiri su stigli Ante i baka Marija koji su odmah otkrili da nisu na 'ti' s japanskom kuhinjom. ''Jedino sam kod vas osjetio povrće kao povrće i to mi se jako sviđa. Šteta što nema te ljepljivosti više, ali korektno ste to odradili'', rekao im je Ivan. Željka je rekla da im je juha previše rijetka

Pažanin je dao sedmicu, Špiček šesticu, a Željka sedmicu – ukupno 20 bodova.

Ivana i Juan osvojili su poklon jer su najbolje iskoristili gljive kao zadanu namirnicu.

Ante i Danilo večeras su zasjeli na prvo mjesto s 26 bodova, kao i u ukupnom zbroju – imaju 72 boda te su zbog toga sutra pošteđeni kuhanja.

Kakav kulinarski zadatak sutra očekuje natjecatelje i tko odlazi u duel, gledatelji će otkriti od 21 sat u novoj epizodi 'Tri, dva, jedan – kuhaj!'