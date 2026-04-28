Dara Bubamara ne skriva kako voli mlađe: Život je nije mazio, a karijeru je započela vrlo rano

Radojka Adžić, javnosti daleko poznatija pod umjetničkim imenom Dara Bubamara (49), jedna je od najuspješnijih i najkontroverznijih turbo-folk pjevačica na Balkanu. Tijekom karijere duge više od tri desetljeća izgradila je status glazbene ikone prepoznatljive po energičnim nastupima, brojnim hitovima i turbulentnom privatnom životu koji neprestano intrigira javnost.

Dara Bubamara odrasla je u radničkoj obitelji u Novom Sadu, a u nekoliko je navrata govorila o teškom djetinjstvu i siromaštvu, no njezin glazbeni talent bio je očit od najranije dobi. Već s jedanaest godina počela se natjecati na glazbenim manifestacijama, a s dvanaest je kao predstavnica Vojvodine pobijedila na "Zmajevim dečjim igrama". Uskoro je osvojila i titulu "najljepšeg glasa Jugoslavije".

Profesionalnu karijeru započela je vrlo rano, s 13 godina, već 1989. godine, kada se pridružila sastavu "Dara Bubamara Show Band". Upravo je po tom bendu dobila nadimak koji će je pratiti kroz cijelu karijeru. S grupom je 1993. snimila album "Košava sa Dunava", a istoimena pjesma postala je veliki hit i lansirala je na glazbenu scenu.

Nakon odlaska iz benda, Dara 1995. godine započinje samostalnu karijeru albumom "Dosada". U godinama koje su uslijedile etablirala se kao jedna od najtraženijih pjevačica u regiji. Albumi poput "Ja neću da ga vidim" (1996.), "Polje jagoda" (2003.) i "Bez milosti" (2005.) donijeli su joj golemu popularnost.

Vrhunac uspjeha doživjela je 2007. godine s albumom "Dodirni me", koji je prodan u više od 150.000 primjeraka i s kojeg su se izdvojili hitovi "Zidovi" i "Dodirni me". Njezina karijera prepuna je pjesama koje su postale neizostavan dio repertoara na zabavama diljem Balkana, poput "Vero, nevero", "Galama", "Opasan" i "Karera". Svoju popularnost potvrdila je i velikim koncertom u beogradskoj Štark Areni u travnju 2018. godine, kojim je proslavila 25 godina karijere pred više od 15.000 obožavatelja.

Osim po glazbi, Dara Bubamara poznata je i po burnom ljubavnom životu. Iza sebe ima dva braka. Prvi put se udala 2002. za Lazara Dugalića, no ta je veza završila razvodom pet godina kasnije. Brak je bio medijski popraćen i zbog Dugalićevih problema sa zakonom, uključujući uhićenje u Njemačkoj zbog krađe automobila.

Godine 2008. udala se za srpsko-francuskog poduzetnika Milana Kesića, s kojim je u siječnju 2009. dobila sina Konstantina. Iako se i taj brak završio razvodom, pjevačica često ističe kako je s bivšim suprugom ostala u prijateljskim odnosima radi sina. Njihov razlaz bio je popraćen skandalom kada su u javnost procurile njezine eksplicitne fotografije što je izazvalo veliku medijsku buru.

Nakon razvoda, pjevačica je često bila u vezama s osjetno mlađim muškarcima, što nikada nije skrivala, a tijekom godina napravila je i brojne estetske operacije.

Najnoviji ljubavni skandal od prije nekoliko dana vezan je za glasovnu poruku koju je navodno snimila sama pjevačica, a u kojoj prepričava kako je provela noć sa dečkom koji ima 29 godina, piše Kurir.

