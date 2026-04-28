DNEVNI PREGLED

Evo što vas ovog utorka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Evo što vas ovog utorka čeka u vašim omiljenim sapunicama
Foto: Nova TV

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 28. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more'...

Admiral

Divlje pčele 

RTL 20:15

Ivica razmišlja zašto se Čavka htio objesiti na stablu na kojem je pronađen Josip. Dok je cijelo selo uzdrmano zbog članka o industrijskoj zoni, Šušnjara i Brico bore se za poziciju načelnika. Šušnjara se boji da će Ante razglasiti da je imao aferu s Luce.

Foto: RTL

La Promesa 

HRT 1 13:20

Catalina prizna smrdljivu osvetu barunu De Valladaresu. Martina nevoljko prihvati mjesto u upravi zaklade. Toño zaprosi Enoru na vrlo specifičan način. Vera prekine s Lopeom.

Foto: HRT

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Usred dana Voight svjedoči otmici djevojke koja je povezana s njegovom prošlošću. Obavještajne službe istražuju otmicu koja bi mogla pomoći u pronalaženju ljudi odgovornih za nekoliko pljački banaka.

Kumovi 

NOVA TV 20:25

Goran očekuje izvanredni otkaz, ali inspektor ga iznenadi. Iva za to vrijeme zaključi da se ne želi više skrivati i odvaži se izaći. Vinko i Aljoša pokušaju odgoditi rušenje hotela, a prve posljedice rata oko Cvite na svojoj vilici osjeti Zvone.

Foto: Nova TV

Crno more 

NOVA TV 18:05

Nakon burnog raspleta, postaje jasno da je Esme otišla svojom voljom i odlučila krenuti svojim putem, daleko od svega što ju je slomilo. Dok Adil pokušava prihvatiti njezin odlazak, u obitelji se polako otvaraju nova pitanja i stare napetosti.

Foto: Nova TV

Velvet: Novo carstvo 

HRT1 12:30

Ana i Alberto obećaju si da će nadoknaditi izgubljeno vrijeme. Isabel i Emilio slave, a ne znaju da se Isabelino zdravlje polako pogoršava.

