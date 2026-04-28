Jesu li Jelena Rozga i Ivan Huljić zaručeni? Evo što kaže pjevačica

Zaruke ili samo dobar komad nakita? Pitanje je koje ovih dana ne prestaje kružiti među obožavateljima Jelene Rozge. Sve je krenulo od jednog prstena koji se pojavio na njezinoj ruci, dovoljno diskretan da ne odaje previše, ali i dovoljno upečatljiv da potakne lavinu nagađanja. Ubrzo je priča krenula u dobro poznatom smjeru, kriju li se iza svega zaruke s Ivanom Huljićem?

I dok su se komentari nizali, a teorije množile, pjevačica je odlučila prekinuti nagađanja.

- Nemam ništa za prijaviti, ne lažem, ovo je sponzorski prsten - rekla je za IN magazin.

Split: VIP media party povodom predstavljanja programa Melodija Jadrana | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Da su ona i Ivan Huljić u vezi, poznato je već više od godinu dana, a pjevačica ne krije da je na privatnom planu sretna i ispunjena. No kad je riječ o sljedećem koraku - ne žuri.

- Zaljubljena sam i sretna, to je istina, al da se udajem, ne udajem. Polako, polako, ima vremena. Pogotovo ne planiram dva vjenčanja kako pišu - rekla je prošle godine.