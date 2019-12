Dara: 'Moj sin ne ide u seljačku školu, svi znaju tko sam ja...'

Kao i svaka majka, i srpska turbo folk pjevačica Dara Bubamara (43) ponosna je na svog jedinca, sina Kostu. S bivšim suprugom svom sinu nastoji sve osigurati u financijskom smislu te se ne boji da će postati razmažen, piše Kurir.

- On nema na koga biti loš, a u radu je već previše vrijedan. Igra nogomet, ide na judo, od jutra do navečer je u školi, govori tri jezika i svira klavir. Zar to nije dovoljan poklon majci da dijete s deset godina sve to već zna? - rekla je pjevačica za čime se dotaknula priče o javnim školama. Dodala je kako njezin sin u školi ne doživljava neugodnosti zbog toga jer je dijete poznatih roditelja.

- Ne, on ne ide u ove seljačke škole, već u privatnu školu, gdje su djeca uspješnih roditelja, političara i sportaša. Nisu to glupa seljačka zavidna djeca, nego su pametna i znaju tko je Dara Bubamara. To su djeca koja kažu: 'Tvoja mama je vrh!' - dodala je Dara.

Pjevačica je inače poznata po objavljivanju golišavih fotografija na eksplicitnim mrežama, zbog čega se često nalazi u središtu skandala. Tako su se u ožujku na društvenoj mreži pojavile Darine eksplicitne fotografije koje su ubrzo nakon objavljivanja obrisane. Pjevačica je na fotografijama potpuno gola, a u prvom planu su njene grudi. Srpski mediji pišu da je pratitelje najviše šokiralo što Dara u ruci drži seksualno pomagalo. Kasnije je objasnila da je zabunom objavila, a slično joj se dogodilo i prije četiri godine.

