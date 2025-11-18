Obavijesti

Show

Komentari 0
više nema zabune

Daria i Ecija: Zvijezde 'Kumova' urnebesnim videom riješile dilemu koja muči obožavatelje

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Daria i Ecija: Zvijezde 'Kumova' urnebesnim videom riješile dilemu koja muči obožavatelje
Foto: Instagram/Schreenshoot

Kolegice su kroz smijeh pokušale razjasniti tko je tko. "Ja sam Daria", govori Daria te dodaje "ja nisam Ecija", dok Ecija uzvraća "ja sam Ecija". Zatim su nastavile s imenima svojih likova, Jadranke i Mirjane...

Glumice Daria Lorenci Flatz i Ecija Ojdanić, koje su gledatelji zavoljeli kao Jadranku i Mirjanu u popularnoj seriji "Kumovi", ponovno su oduševile svoje pratitelje na društvenim mrežama. Daria je objavila simpatičan video u kojem se s kolegicom našalila na račun čestih situacija u kojima ih publika zamijeni, jednom zauvijek rješavajući "vječnu dilemu".

Kolegice su kroz smijeh pokušale razjasniti tko je tko. "Ja sam Daria", govori Daria te dodaje "ja nisam Ecija", dok Ecija uzvraća "ja sam Ecija". Zatim su nastavile s imenima svojih likova, Jadranke i Mirjane, dodatno obrazlažući gledateljima prije nego što su prasnule u smijeh. "Eto da jednom zauvijek riješimo dilemu koja je koja. A jedino što nam je stvarno skroz isto su podočnjaci. Al nek je svo zlo s tim...", duhovito je napisala Daria u opisu objave.

Pratitelji su video dočekali s oduševljenjem, a komentari su se samo nizali. "Obožavam vas gledati, svaka na svoj način super glumice i jako lijepe", "Pozdrav Mirjani i Jadranki, top ste cure", "Super ste!", samo su neke od poruka podrške. Čini se da je ova objava bila savršen podsjetnik na omiljene likove i glumice koje su ih utjelovile, pokazavši još jednom da ih osim talenta veže i prekrasno prijateljstvo izvan malih ekrana.

STIŽE NOVA SEZONA Hit serija 'Kumovi' krenula je sa snimanjem novih nastavaka
Hit serija 'Kumovi' krenula je sa snimanjem novih nastavaka


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Houdek otpjevao Ružu Hrvatsku ispred Vukovarskog vodotornja: Poslušajte kako zvuči izvedba...
'GRAD - TO STE VI'

Houdek otpjevao Ružu Hrvatsku ispred Vukovarskog vodotornja: Poslušajte kako zvuči izvedba...

Popularni glazbenik svoje je pratitelje na društvenim mrežama oduševio emotivnom objavom povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje
Otac HRT-ove voditeljice odlučio supom krenuti prema Vukovaru: 'Htio sam odati počast žrtvama'
HRABAR POTHVAT

Otac HRT-ove voditeljice odlučio supom krenuti prema Vukovaru: 'Htio sam odati počast žrtvama'

Josip Šimić, kojeg zbog neobičnog načina života nazivaju i 'dravskim Tarzanom', odlučio se povodom Dana sjećanja putovati do Grada Heroja na neobičan način
FOTO Dominik iz 'Života na vagi' pokazao promjenu nakon showa: Evo kako sada izgleda
POBJEDNIK SEZONE

FOTO Dominik iz 'Života na vagi' pokazao promjenu nakon showa: Evo kako sada izgleda

Fizioterapeut iz Dugog Sela pobijedio je u devetoj sezoni popularnog showa, a sada je napravio usporedbu i pokazao sebe prije i poslije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025