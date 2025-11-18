Daria i Ecija: Zvijezde 'Kumova' urnebesnim videom riješile dilemu koja muči obožavatelje

Glumice Daria Lorenci Flatz i Ecija Ojdanić, koje su gledatelji zavoljeli kao Jadranku i Mirjanu u popularnoj seriji "Kumovi", ponovno su oduševile svoje pratitelje na društvenim mrežama. Daria je objavila simpatičan video u kojem se s kolegicom našalila na račun čestih situacija u kojima ih publika zamijeni, jednom zauvijek rješavajući "vječnu dilemu".

Kolegice su kroz smijeh pokušale razjasniti tko je tko. "Ja sam Daria", govori Daria te dodaje "ja nisam Ecija", dok Ecija uzvraća "ja sam Ecija". Zatim su nastavile s imenima svojih likova, Jadranke i Mirjane, dodatno obrazlažući gledateljima prije nego što su prasnule u smijeh. "Eto da jednom zauvijek riješimo dilemu koja je koja. A jedino što nam je stvarno skroz isto su podočnjaci. Al nek je svo zlo s tim...", duhovito je napisala Daria u opisu objave.

Pratitelji su video dočekali s oduševljenjem, a komentari su se samo nizali. "Obožavam vas gledati, svaka na svoj način super glumice i jako lijepe", "Pozdrav Mirjani i Jadranki, top ste cure", "Super ste!", samo su neke od poruka podrške. Čini se da je ova objava bila savršen podsjetnik na omiljene likove i glumice koje su ih utjelovile, pokazavši još jednom da ih osim talenta veže i prekrasno prijateljstvo izvan malih ekrana.



