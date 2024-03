Daria Lorenci Flatz smršavila 10 kilograma pa zabrinula fanove: 'Ljudi me zaustavljaju na cesti'

'U zadnje vrijeme dobivam dosta upita o tome zašto sam smršavila i je li sve u redu, a najviše od publike koja trenutno gleda 'Kumove', rekla je glumica Daria Lorenci Flatz u videu koji je podijelila na društvenim mrežama. Često ona dijeli s obožavateljima trenutke iz privatnog života, a sada je odgovorila i na njihovo pitanje - zašto je toliko vitka.

- To su epizode koje su snimane nakon 'Plesa sa zvijezdama' gdje sam smršavila nekih skoro 10 kilograma i nisam ih vratila, nisam ih željela vratiti. Jako se dobro osjećam s tom težinom i lijepo mi je. Ljudi me pitaju na cesti i na društvenim mrežama, pa samo želim reći da je sve u redu. Ne radi se o bolesti, izgubila sam neke kile koje nisam vratila. Na neki način je to sad moj izbor - rekla je.

- Ajme, 10 kilograma, podrška za tebe', 'Predivna si, bravo' - pisali su joj fanovi ispod videa, a glumica im se zahvalila na brizi.

Ranije je pričala i da odlučila na uklanjanje podočnjaka i podizanje kapaka uz lagani facelift.

- Uvijek sam imala taj neki umoran izgled u predjelu očiju, malo spuštene gornje kapke i uvijek su mi se podočnjaci jako vidjeli, tako da ako se ja ne smijem... Ali srećom ja se jako često smijem, onda su ljudi govorili 'Pa što, mi nismo ništa primijetili'. Ali kad bih bila neutralna ili ozbiljna, uvijek bih izgledala kao da sam tužna, bolesna ili umorna...I baš taj predio očiju je odavao taj dojam - rekla je ranije za InMagazin.

Dariji su botoks, hijaluron i tretmani pomlađivanja sve češći razlog odlaska kod dermatologa, ali njezini ukućani, suprug i trojica sinova, priznaje, nisu bili oduševljeni.

- Oni su zgroženi! Moji dečki su 'Mama je poludjela!', ali kuće da sam toliko poludjela da se više nitko ne upliće. Kad su tek krenuli fileri, malo botoksa bilo je ono 'Kaj radiš ti? Jesi li ti normalna?'. Pa dođeš crven, pa dođeš modar, pa stalno si u nekom oporavku. Imaš dva slobodna dana, ja se malo sredim...Ali sad su skužili, to je to, mama je glumica... - dodala je svojedobno.