Daria Lorenzi Flatz o estetskoj operaciji: 'Smetalo mi je, a sada sam baš sretna i zadovoljna'

Glumicu Dariju Lorenzi Flatz (47) od ove jeseni gledatelji će opet vidjeti u ulozi Jadranke Macan u domaćoj seriji 'Kumovi'. Nedavno je progovorila i o estetskoj operaciji kojoj se podvrgnula i podijelila što misli o tom potezu.

- Radila sam blefaroplastiku gornjih i donjih kapaka. Izuzetno sam zadovoljna i presretna, jako sam dugo to htjela napraviti, ali mi je bilo teško uhvatiti mjesec dana da nemam snimanja i obaveza, i to sam sad uhvatila, iskoristila i donijela sam odluku. Zasad ne planiram ništa drugo, zadovoljna sam svojim izgledom - otkrila je za Showbuzz.

- Ovo je jednostavno nešto što me genetski smetalo. Svatko od nas ima svoje značajke na licu, gdje se lice brže opušta i gdje se lakše rade bore. Meni je zbog profesije važno da su mi oči otvorene, da mogu povući tuš, i to više nisam mogla jer su mi se kapci spustili. Tako da sam baš jako zadovoljna, presretna sam - poručila je dalje.

Vratila se na set 'Kumova' i podijelila kako su joj svi nedostajali i da je sretna što ponovo vidi cijelu ekipu.

Foto: Instagram

- Imamo i puno novih lica, a to su kolege koje znam iz nekih drugih projekata i koje mi je isto bilo jako drago vidjeti. Mislim da su sjajna pojačanja, vrlo kvalitetna, zanimljiva i mislim da će gledatelji biti oduševljeni - rekla je Daria i otkrila da joj je najviše nedostajao Vedran Mlikota koju utjelovljuje ulogu Vinka, njenog supruga u seriji.

S obzirom na to da su 'Kumovi' najgledanija serija u Hrvatskoj, Dariji se potpuno promijenila njezina svakodnevnica.

- Ljudi me stvarno puno zaustavljaju, traže fotke, i to svih generacija, od djece, starijih ljudi, ljudi srednjih godina. Više manje sam svima Jadranka, ali sad sam često i 'Darija i Ivan', jer je i 'Ples sa zvijezdama' puno doprinio toj popularnosti - otkrila je glumica.

- Nekako, zbilja sam tri mjeseca bila svaki dan na ekranu. 'Kumovi' svaki dan, a nedjeljom kad ih nema bio je 'Ples sa zvijezdama', tako da stvarno nikad u životu nisam bila popularnija. Lijepo je to, ja zapravo guštam u tome, volim kad vidim da sam usrećila i razveselila ljude, da im nešto što sam radila znači - priznala je dalje.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija

Daria je rodom iz Sarajeva pa je poručila kako su ona i uloga koju tumači u seriji jako slične.

- Jadranka je jedna domaćica, kućanica, žena koja puno brine o djeci i cijeloj obitelji. Tu naravno nalazim poveznicu, s tim da ja nisam isključivo domaćica, nego sam i glumica, ali apsolutno taj dio života dijelimo. Zapravo, u opisu Jadranke, kad sam došla na audiciju, sve što je tamo pisalo sam se mogla prepoznati - otkrila je.

Foto: Instagram

Osim u popularnoj domaćoj seriji, simpatije javnosti osvojila je i u natjecanju 'Ples sa zvijezdama'. Daria je sa svojim partnerom Ivanom Jarnecom nakon showa zaplesala i na međunarodnom plesnom natjecanju Adriatic Royal Pearl u Opatiji, gdje je osvojila i priznanja.

Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

- Što se tiče natjecanja, to je bilo jedno zanimljivo iskustvo, jer show je jedno, a ići s pet standardnih plesova na natjecanje je nešto sasvim drugo. Tako da mi je baš drago da je Ivan pristao da odemo, da dobijem još i to iskustvo i vidim kako je to biti s više parova na plesnom podiju - prisjetila se tog natjecanja.

- Bilo je sjajno natjecati se, ja bih najradije promijenila profesiju i sad plesala, ali dobro, to će moj sin umjesto mene. Zapravo je sve otvoreno, vidjet ću ako nađem nekog plesnog partnera na svom nivou možda je čak moguće da počnem s nekim trenirat i izađem na još koje natjecanje - poručila je Daria.