Darija 'pljuvali' u Večeri za pet, a sad potrebitima donira hranu

Dario Oreški (18), mladić kojeg su brojni gledatelji kritizirali zbog njegovog ponašanja u showu 'Večera za 5 na selu', pokazao je sad svima koliko srce ima. Nakon stravičnog potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu, Dario je osnovao grupu i pozvao prijatelje da se učlane i šalju dalje kako bi si međusobno pomagali u ovim teškim vremenima, kad nas je osim potresa zadesila i pandemija.

Foto: RTL

Povodom uskršnjih blagdana bacio se na novi dobrotvornih podhvat - zamolio je ljude koji mogu donirati, što novac, što hranu ili druge potreštine, da to učine kako bi pomogli obiteljima na području Zagreba koji nemaju osnovnih stvari. Skupili su šunke, kruha, slatkiša za djecu te nešto novca kako bi otišli u nabavku još hrane i nosili obiteljima.

- Na tu ideju sam došao zbog apela jedne žene. Njena poruka je glasila: 'Molim te, Dario, pomozi. Muž je dobio otkaz, njega je sram prositi, ali mene nije. Djeća će biti gladna'. Tako sam pokrenuo sve sa svojim timom - rekao je Dario, kojeg je puno obitelji tražilo pomoć. U skupljanju i dijeljenju donacija pomogle su mu Maris Stella Badrov, Medina Leskovar, Snježana Husnjak, Kristina Kovačević i još neke prijateljice.

Foto: Privatni album

Danima su sve skupljali i organizirali, a na Veliki petak su nosili hranu obiteljima. To je potrajalo cijeli dan jer su putovali s jednog kraja Zagreba na drugi, a za Darija je ova akcija bila posebice emotivna.

- Djeca su me ganula! U četvrtak sam zvao sve obitelji, pitao sam imaju li djeca ikakve želje, na to je jedna djevojčica rekla da želi hranu da joj mama može nešto skuhati. To me rasplakalo jer kad dijete od pet godina takvo što kaže, znaš da im je jako teško i da su gladni - otkriva nam Dario.

Foto: Privatni album

Akcija im, kaže, nije bila naporna jer vole raditi i uveseljavati ljude.

- Osjećaj je nezamjenjiv. Ne bih to mijenjao ni za milijun eura. Kad te netko zagrli i kaže hvala, to nema cijenu - kaže mladić.

Foto: RTL

Cijelu akciju je snimao i video objavio na YouTubeu, ali je prethodno tražio dopuštenje od obitelji smije li to napraviti.

- Pola ih je pristalo, pola ne. Reakcije su većinom bile: 'Pa zašto tako puno?' - kaže Daio, koji je s obiteljima plakao od sreće.

Međutim, u ovoj dobrotvornoj akciji, bilo je i ljudi koji su na prevaru htjeli uzeti hranu i ostale donacije, iako im nije bilo potrebno.

- Provjerio sam ukupno 33 obitelji, a samo 16 od njih nije lagalo. Ostali su me pokušali preveslati - kaže Dario te napominje da ovo nije prvi put da se takvo nešto događa.

- Užasno puno ljudi laže i izmišlja neku sliku i priču kako bi skupili novac ili uzeli nešto materijalno iz grupe i onda kasnije prodali na internetu. Nećete vjerovati što su se vljudi radili. Oni su u stanu imali malu trgovinu i prodavali, primjerice, dobili su jogurt od litru, koji košta 12 kuna, oni su ga prodavali za šest i tako ostale stvari - kaže Dario, kojemu se sad javljaju obitelji s dokazima kako bi se riješili sumnje da lažu da im treba hrana.