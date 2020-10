Darija u Potjeri imala 16 točnih odgovora, Mladen ju 'ulovio'

<p>U novoj epizodi Potjere voditelj <strong>Joško Lokas</strong> (48) predstavio je četiri natjecatelja, od kojih su neki već prije sudjelovali u ovom kvizu. U borbu za točna pitanja i novac krenuli su <strong>Vinko</strong>, <strong>Darija</strong>, <strong>Krešimir</strong> i <strong>Tin</strong>, a lovac je bio<strong> Mladen Vukorepa</strong>. Prvi je na ploču došao Vinko, koji je odabrao višu ponudu, ali Mladen ga je 'ulovio'. </p><p>Liječnica Darija imala je pet točnih odgovora i tako 'zaradila' 17.500 kuna, a unatoč primamljivoj višoj ponudi od 70.000 kuna, odabrala je srednju i s Mladenom zaigrala za 17.500 kuna. Uspjela se vratiti ekipi. </p><p>Krešimir i Tin nisu imali te sreće. Izabrali su višu ponudu baš kao i Vinko, ali nisu uspjeli pobijediti Mladena pa je tako Darija ostala sama. Unatoč tome, imala je 16 točnih odgovara (plus jedan korak više koji se dobije po osobi), a Mladen je rekao da je to super rezultat za jednog igrača. Liječnica iz Zagreba imala je dvije prilike lovca 'vratiti korak unatrag', ali nije ih iskoristila.</p><p>Mladen je šest sekundi prije isteka vremena točno odgovorio na 17 pitanja i tako Dariju poslao kući. </p><p>- Ovo je moja jubilarna 100. Potjera, nisam htio ništa prije reći da se ne ureknem. Svaka čast, Darija. Jedino što vas može tješiti jest to da je za ovakvu igračicu ovaj iznos premali, vi zaslužujete 50.000 i više. Drugi puta odite na višu, vi ste kalibar za višu - pohvalio ju je lovac, koji je istaknuo da nikad dosad nije izgubio u igri 'jedan na jedan' te se nada da će tako i ostati. </p>