Ni Morana ni ekipa nisu znali filmsko pitanje, a znate li vi?

Na samom početku lovkinja nije točno odgovorila na prva dva pitanja. Ekipa je u završnoj potjeri dobila šanse za pobjedu, ali Moranine pogreške nisu okrenuli u svoju korist

<p>U najnovijoj epizodi 'Potjere' lovkinja je bila <strong>Morana Zibar</strong>, a natjecatelji kviza su do završne potjere prikupili 115 tisuća kuna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>No, <strong>Tamara</strong>, <strong>Dario</strong>, <strong>Boris</strong> i <strong>Niven </strong>taj novac nisu stavili u džep jer ih je Morana pobijedila, i to 11 sekundi prije kraja.</p><p>Na samom početku lovkinja nije točno odgovorila na prva dva pitanja.</p><p>Ekipa je u završnoj potjeri dobila šanse za pobjedu, ali Moranine pogreške nisu okrenuli u svoju korist.</p><p>Na jedno pitanje Morana nije znala odgovor, ali točan odgovor nije ponudila ni ekipa koja se natjecala, a pitanje je bilo filmske tematike.</p><p>- Redateljski prvijenac braće Coen iz 1984. godine jednostavno se zove kako? - pročitao je pitanje voditelj <strong>Joško Lokas</strong> (48).</p><p>Međutim, ni natjecatelji ni Morana nisu znali o kojem filmu se radi. Ekipa se dvoumila, ali do točnog odgovora nisu došli. Film koji se tražio bio je 'Blood Simple' ('Krvavo jednostavno').</p>