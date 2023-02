Dario i Petra iz 'Braka na prvu' sve su prisniji: Sviđaju mi se oči, ali i tvoje grudi, nećemo lagati!

Dok se neki parovi zabavljaju u 'Braku na prvu', Dario i Petra vode ozbiljne razgovore o Petrinoj zatvorenosti i odgovaraju na pitanja koja su im poslali eksperti. Petra je dobila dojam da je Dario razočaran njezinim hladnim iskazivanjem emocija, a njemu nije jasno kako Petra do sada nije doživjela pravu ljubav.

- Imao sam dvije cure s kojima sam pronašao ljubav… S prvom, ja sam bio mlad i nju sam povrijedio na više načina, a u drugoj vezi mi se sve vratilo. To što sam radio, doživio sam na svojoj koži - priznao joj je.

- On je meni rekao da je direktan… Nije da mu to zamjeram, ali mislim da bi nekad mogao malo ublažiti neke stvari.

Petra i Dario nastavili su odgovarati na pitanja eksperata. Petra mu je rekla kako smatra da je super osoba, a on je odlučio biti brutalno iskren.

- Prvo što mi se svidjelo na tebi bio je pogled, imaš te plave oči, lijepe… Kad si stala ispred mene, gledao sam i ti sise, i tako to, ako ćemo iskreno, nećemo se lagati - rekao je Dario, dok se njegova supruga zacrvenjela.

- Mislim da nekad priča nešto što ne misli, da su tu neke dvije osobe… Jedna ima obrambeni mehanizam, a nekad se pojavi ta druga koja mi je 'wow' - priznao je Dario, rekavši da ne shvaća kako joj ljubav nije na prvom mjestu u životu.

- Možda se malo teže otvaram prema muškom rodu… To je i on primijetio, da ja izbjegavam tu fizičku i emotivnu bliskost. Htjela sam mu dati do znanja da to nije do njega - rekla je Petra.

- Nisam očekivao da će to ispričati. Rekla mi je nasamo da joj se sviđam, i fizički - dodao je Dario.

Petra mu je te večeri dopustila da skupa spavaju u zajedničkom krevetu, a on je priznao da se ugodno iznenadio.

- Vidio sam je navečer kad je skidala šminku… Čak sam se iznenadio, mislio sam da će to biti i lošije. Čak mi je možda bolja bez šminke nego sa svom tom šminkom - kazao je.

