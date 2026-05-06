U PRVOM DIJELU FINALA 'SURVIVORA'

Roko pobijedio Marinu: 'Kad sam te vidio u kupaćem, morao sam negdje iskoristiti energiju'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
15
Foto: NOVA TV

Roko Bačelić s uvjerljivih 4:0 pobijedio je Marinu Ivić, dok je Njegoš izborio važnu pobjedu protiv Marka

U prvom dijelu finalnog dvoboja Marine Ivić i Roka Bačelića dominaciju je od početka nametnuo Roko tako što je prvi bod otišao na njegovu stranu, a seriju je zaključio uvjerljivom pobjedom 4:0.

- Izgleda kao da je bilo lako, ali nije bilo lako. Marina je bila fantastičan protivnik - rekao je Roko nakon nadmetanja.

Unatoč porazu, Marina se našalila: 'Namazao si me kao paštetu, onu rastopljenu preko ljeta', na što joj je Roko uzvratio: 'Kad sam te vidio u onom crvenom kupaćem kostimu... morao sam negdje iskoristiti energiju.'

Napet je bio i sraz Marka i Njegoša, u kojem je prvi bod osvojio Njegoš. Tijekom završne runde Marko je udario glavom o prepreku, zbog čega je igra nakratko prekinuta, no borba je nastavljena i završila je rezultatom 4:1 za Njegoša, koji je tako osvojio dnevni totem i napravio važan korak prema nagradi.

- Drago mi je zbog pobjede. Poligon mi je odgovarao. Ušao sam na njega samouvjereno i opravdao sam to. Uvjerljivo sam pobijedio - samouvjereno je poručio Njegoš.

Natjecatelji su svjesni da ih čeka još jedna, završna borba. 'Neće biti lagano, ali dat ću sve od sebe i neka bolji pobijedi', rekla je Marina, dok je Roko dodao: 'Trofej sam vidio i pomislio: Ljubavi moja, dolaziš ti sa mnom u Šibenik.'

Pred kandidatima je još večernji poligon koji ćemo gledati u idućoj, ujedno i posljednjoj epizodi pete sezone 'Survivora', stoga ne propustite napetu završnicu ove uzbudljive igre u kojoj ćemo doznati u čije ruke odlazi pobjednički trofej

