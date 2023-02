Dario se naljutio na Petru pa otišao kod Saše: 'Sa 27 godina tučeš botoks u čelo. Jeftina si!'

U današnjoj epizodi 'Braka na prvu' slijedi još jedno zanimljivo druženje - zajednička večera koju će pratiti stručnjaci...

Za vikend su se neki parovi družili kod Bojana, a neki su se odlučili provoditi sami. Saša je također došla kod Bojana u goste i još se jednom dotaknula zadatka u kojem su parovi trebali rangirati kandidate prema privlačnosti.

Dario joj je otkrio da kako ju je stavio na drugo mjesto dok je ona njemu rekla kako je on kod nje završio na prvome mjestu. Petra nije bila ljubomorna, nego je to shvatila kao kompliment njezinu partneru. No danas će se situacija malo promijeniti nagore zato što će Dario prijeći granicu pristojnosti.

Foto: RTL

- Što sam rekao za Sašu? Maznuo bih je - rekao je Dario je pred ostalim kandidatima. Poslije je nastavio u istom tonu:

- Takvu curu nikada ne bih ženio jer to su jeftine žene. Sa 27 godina tučeš botoks u čelo - rekao je o Petri da bi naposljetku odlučio otići u hotel kod Saše…

Foto: RTL

