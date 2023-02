Saša priznala Dariju da joj je na prvom mjestu, on: 'Bojan je nonšalantan, ja bih to drukčije'

Parovi uživaju u zajedničkim jutrima. Petra i Dario vrijeme provode zajedno radeći doručak. Napokon su pronašli zajednički jezik i odlično funkcioniraju zajedno. Lorena je dobre volje, a za osvetu Stefanu zbog jučerašnjeg vježbanja odlučila je da mora s njom snimiti plesni TikTok video. Iako je Stefan negodovao, na kraju mu je rezultat snimanja bio smiješan i zabavan.

Bojan i Saša ponovno su dali šansu svom odnosu i svoje emocije ‘’iskaljuju’’ u dvorani za vježbanje, a čini se da se puno bolje slažu.

- Mi sad komuniciramo i provodimo vrijeme skupa, vidjet ćemo… Nemam problem s njom i ona meni u puno stvari odgovara, samo slabija je komunikacija bila do sada - poručio je Bojan.

Foto: Tea Belak

- Ni vani u braku nisam sjedila s nekim 24 sata - priznala mu je pa dodala iza kamera:

- Ako planira ostati i družiti se, mora spustiti loptu i ne doživljavati ništa osobno. Ako nešto kažem ili napravim nije zbog njega nego zbog mene jer jednostavno nemam kapacitet, da se ne osjeća ni ugroženo ni odbačeno.

Hedviga i Zoran zajedničko druženje provode u streljani. Zoranu streljaštvo nije strano jer to jako voli i u slobodno vrijeme se time bavi.

- Odnos napreduje našim tempom, otkrivamo gdje su jedno drugome granice - zadovoljna je bila Heda, dok joj je Zoran sa strpljenjem pokazivao kako se cilja.

- Privlačan je, taj malo opasniji element jako dobro djeluje na mene - poručila je

Foto: Tea Belak

Pala je oklada – tko prvi pogodi sredinu mete, kuha onom drugom. Zoran je pogodio iz prve!

Petra i Dario doručkuju te pričaju o večeri s Manuelom, Tihomirom, Bojanom i Sašom koja ih večeras očekuje. Međusobno se šale kako će večeras vidjeti osobe koje su oboje rangirali kao fizički najprivlačnije.

- Ti ćeš biti posebno sretan večeras jer ćeš vidjeti Sašu - zezala ga je Petra.

Foto: Tea Belak

Test fizičke privlačnosti neke je posvađao, a neke zbližio. Ostala su još samo dva para koja nisu napravila zadatak. Lorena je kao prvog rangirala Tihomira jer, po onome što je vidjela, on najviše drži do sebe. Stefana to nije iznenadilo jer se slaže s njom. Na zadnje mjesto smjestila je Bojana.

Stefan je vrlo lako poredao djevojke, a pogotovo je bio siguran za prvu djevojku - Sašu. Lorena je ostala iznenađena njegovim rangiranjem, posebice jer je Petru stavio na visoko drugo mjesto, ali se slaže s njegovim prvim mjestom.

- Složio sam po svom osjećaju. Saša ima lijepe, oči, lice i kosu. Ona mi nije bila dvojba - rekao je.

Foto: Tea Belak

Na kraju su Lorena i Stefan dobili svoje slike, a Loreni je pao mrak na oči jer nije željela vidjeti gdje bi ju Stefan stavio. Strah je bio neopravdan jer ju je Stefan bez puno razmišljanja stavio na prvo mjesto.

- Slatko - poručila je Lorena pa i Stefana odmah stavila na prvo mjesto, još jednom naglasivši koliko joj odgovara i fizički i karakterno.

- Ti da mene nisi stavila prvog, tamo su ti vrata - zezao ju je Stefan.

Foto: Tea Belak

Isti zadatak čekao je i Sašu i Bojana. Saša nije željela dečke redati po fizičkom izgledu nego s kim bi se ona najradije vani družila. Kao prvog je izabrala Darija, a posljednji joj je Zoran jer s njim nije progovorila ni riječi.

- Fizički ljude ne rangiram ni u vanjskom svijetu pa neću ni u realityju - objasnila je.

Bojan kao prvu stavlja Lorenu zbog izgleda i godina, a na zadnje mjesto Petru jer nije njegov tip. Saša smatra da bi idealna djevojka za Bojana bila ona koja bi imala fizički izgled Lorene, a karakter Andree. Saša je također odlučila rangirati djevojke pa je na prvo mjesto stavila Manuelu, a na zadnje Hedvigu jer je ona previše ‘’u ljubavi’’.

Foto: Tea Belak

Međusobne fotografije oboje su smjestili u zlatnu sredinu i bili zadovoljni tim odlukama.

- Sve je dobro i nećemo dirati dok traje! Saša i ja smo pronašli zajednički jezik ova zadnja dva-tri dana - bio je konačno sretan Bojan.

Lorena i Stefan dobili su zadatak odgovarati na pomalo škakljiva pitanja eksperata, koja im nisu teško pala jer su se u svemu složili. Oboje su priznali da osjećaju seksualnu kemiju jedno prema drugome, kao i emocionalnu povezanost nakon samo nekoliko dana skupa.

- Koliko si otvoren za odnos nakon showa? - pitala ga je Lorena, a Stefan je otkrio da jest, no vrijeme će pokazati svoje kako dobro će se slagati.

Tijekom večeri domaćin Bojan u goste je pozvao Darija, Petru, Manuelu, Tihomira, ali i Sašu koja još uvijek živi odvojeno. Saša je odmah krenula redekorirati prostor, a Manuela je to protumačila kao Sašinu prilagodbu na prostor i ljude.

- Koga si stavio prvog kad si birao žene? - pitala je Saša Darija o zadatku. Odmah je priznala da je ona stavila njega jer joj se sviđa i psihički i karakterno.

- Doktorice, mali vrijedi! Dok to prepoznaš, uzet će ga neka druga - poručila je Petri.

- Nisam ljubomorni tip u vezama. Bilo mi je drago zbog njega, a i uvijek ti je drago kad netko da kompliment tvom partneru - rekla je Petra.

Foto: Tea Belak

Glavna tema druženja Sašin je tip muškarca, a Manuela je posebno pohvalila Bojana i čestitala mu na tolikoj dozi tolerancije. Dariju je Saša skroz zbunjena i često uopće ne može shvatiti što govori.

- Bih li probao s njom? Nemam pojma jer to je dvosjekli mač, ali ima mi to nešto interesantno. To može biti dobro, ali i loše - poručio je.

Foto: Tea Belak

Markovo rangiranje Manuele kao najprivlačnije izbezumilo je Andreu pa joj je odlučio napraviti večeru tako da joj objasni zašto je volio vezu sa starijim ženama. Ipak, oboje su si dali do znanja da im je lijepo jedno s drugim i da ne žele drugu osobu pored sebe.

Saša, Manuela i Dario odvojili su se kako bi nasamo popričali. Darija i dalje zanima zašto je zasjeo na prvo mjesto njezine ljestvice.

- Ljude stavljam na osnovu energije. Meni je energija sve… Ako bih birala s kim bi me stavili da živim i da se družim, stavila sam tebe - rekla je.

Dario, pak, objašnjava zašto je Petru stavio na predzadnje mjesto, ali iako ističe da nema iskre, Saša smatra da se u njihovom slučaju suprotnosti privlače.

- Bojan mi je nekako nonšalantan… Da sam bio na njegovom mjestu imao bih neki drugačiji pristup prema njoj - priznao je Dario.

- Znam Darija i ne bih se trebala brinuti… Koliko je on direktan, priznao bi mi da mu se sviđa Saša. Ne mislim da bi mi radio iza leđa i ušao u neki drugi odnos, a da mi to prethodno ne kaže - poručila je Petra, a Dario ju je zezao da se angažirala oko njega tek kad mu se Saša približila.

Foto: Tea Belak

Na kraju su svi glasali za par za koji smatraju da će sigurno ostati u zajedno. Većina je rekla da su to Hedviga i Zoran, ali Saša tvrdi da su oni prebrzo ušli u ljubav, a sve što ide naglo gore – mora pasti.

Što uistinu čeka Hedu i Zorana i kako će se razvijati odnosi između drugih parova, gledatelji će vidjeti već sutra od 21.15 sati na RTL-u u showu ‘Brak na prvu’.

