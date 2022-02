Umirovljeni nogometaš i reprezentativac Dario Šimić (47) bliži se pedesetoj godini, ali i dalje izgleda kao dečkić. Šimić je u intervju za Dnevnik.Hr u emisiji 'Zdravlje na kvadrat' otkrio tajnu svog mladolikog izgleda.

- Pa sigurno genetika! Bez obzira što svi govore, genetika je jako važna. Pazim što jedem, nešto malo i treniram. Pokušavam, iako mi se baš ne da poslije karijere opet trčati, dosta me bole leđa, ali pokušavam - otkrio je Dario.

Iako je davnih godina napustio nogometni teren, Dario je poslovan čovjek s mnogo obaveza koji uvijek nađe vremena za vježbanje koje voli obaviti u jutarnjim satima.

Osim što dobro izgleda sa 75 kilograma, Šimić je priznao da mu je izuzetno bitna prehrana i otkrio što jede na dnevnoj bazi.

- Gledam da proteine uzimam iz biljnog podrijetla, ribe, kuhana jaja, žitarice neke, mahunarke. Više lakša prehrana. Orašasti plodovi, bademi - broj jedan, orasi, smokve. Ima jedna smiješna anegdota. Na tržnicu kada sam došao u Vodicama, uzeo sam 15 kilograma badema. Kad su to domaće stvari, to vrijedi. I onda su mi se smijali. Ja kažem 'tek sad vidim koliko su Dalmatinci privilegirani, sunce, smokve, dobra hrana. Zato i jesu svi po 2 metra'- ispričao je Dario.

Rekao je da je nogometna karijera ostavila traga na njegovim bolnim leđima, ali da je sve ostalo dosta dobro jer ide na redovite sistematske preglede, gastroskopiju i svaki pet godina na kolonoskopiju. Također je rekao da mu je tlak dosta dobar, ali je otkrio da mu je za vrijeme karijere kolesterol bio dosta visok što ga je iznenadilo.

Šimić se zatim osvrnuo na svoju obitelj i svoja četiri sina koji su naslijedili njegove sportske gene. Iako je njegov prvi sin Roko (18) potpisao za Red Bull Salzburg, Viktor igra u Lokomotivi i Nikolas za Dinamo, ponosi otac zna da su talentirani, ali shvaća da to ne znači da će svi biti nogometaši.

Darijev četvrti sin David (6) ima Downov sindrom što je njega i njegovu suprugu Jelenu potaklo da osnuju udrugu koja pomaže djeci s poteškoćama u razvoju.

- Puno se može napraviti kroz udrugu s radom, puno se može pomoći djeci koji imaju kromosom više. Oni su puno samostalniji, što je najvažnije i svakom roditelju. To te malo promijeni, ovo je jedna posebna situacija gdje jednostavno čovjek nikad nije spreman na to. Ne razmišlja o tome. Dogodi se, a kad se dogodi, moraš ići dalje. Što te ne ubije, to te ojača. Bogu hvala, dijete je zdravo, nema nikakvih problema -otkrio je Dario.

Također, Šimić je prokomentirao novu nogometnu generaciju i rekao da je ovo ogroman uspjeh za jednu malu Hrvatsku, te vjeruje da ćemo proći skupinu i da je najbitnije vjerovati u uspjeh. Za kraj nogometaš je rekao da je jako zadovoljan što je sve postigao u pola stoljeća, od karijere i obiteljskog života te da ne bi ništa promijenio.