Darko Domijan snimio je himnu umirovljenicima i otkrio: 'Kakva mirovina? Umrijet ću radeći...'

Naše su ruke uglavnom grube, al mnogi svoje još imaju zube. Na prošlost lijepu mi smo potpisani, a sad se čini da smo otpisani, dio je pjesme "Haesu", čije je stihove napisao poznati tekstopisac Željko Krznarić (77). Njome su umirovljenici dobili svoju himnu. Na traženje HSU glazbu je napravio Darko Domijan (71). Stranački hit "Haesu" snimljen je u studiju Branka Glavana, a pjesmu izvodi Darko Domijan uz pratnju mješovitog pjevačkog zbora KUD-a "Nikola Tesla".

- Mnogi su umirovljenici već čuli pjesmu, predao sam je početkom srpnja. Reakcije su izuzetno pozitivne, više nego dobre. Od njih 50 48 je vrlo pozitivno. I to od eminentnih glazbenika. To nije hit nego ozbiljna pjesma - rekao je Domijan.

Veseli se što će je izvesti i na Međunarodnom danu starijih osoba na Bundeku. Bit će 1. listopada ozbiljan program, druženje, pjevat će i zborovi... Domijan kaže kako će se ondje rado družiti s umirovljenicima, ali on se u mirovinu ne da. Iako je to pravo mogao iskoristiti još prije šest godina, i dalje radi. Još se ne sprema niti razmišlja o danima bez posla.

- I dalje radim kao odvjetnik. Mogu raditi i do 100. ako hoću. Nisam podnio zahtjev za umirovljenje niti namjeravam. Što ću u mirovini? Živjeti s 3000 kuna? Imam svoj odvjetnički posao i radim. Nije to, naravno, u onom nekadašnjem opsegu, ali imam svoju klijentelu i OK mi je - kaže.

Foto: Sanjin strukić/Pixsell

Iako je svojedobno studirao i violončelo na Muzičkoj akademiji, poznati pjevač završio je pravo. Odluku da upiše taj studij donio je u vojsci. Osim toga, živio je okružen odvjetnicima, koji su ga inficirali sporovima, parnicama... Zvučalo mu je zanimljivo.

- Mislio sam da mogu učiti kad poželim, da pravo ne moram, kao violončelo, vježbati svaki dan, odnosno da učenje mogu uskladiti s koncertima, s estradom. Tako je i bilo, ali rastegnuo sam studij. Što zbog djece što zbog turneja, ali završio sam - kaže.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Domijan je bio jedan od najtiražnijih pjevača bivše zemlje. Njegovu megasinglicu "Ulica jorgovana" davnih su godinu prodali u 100.000 komada.