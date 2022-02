Folk pjevaču Darku Laziću (29) došao je poziv za vojsku, a on je otkrio kako jedva čeka odjenuti vojničku odoru.

Naime, na društvenoj mreži Instagram pjevač je objavio Instagram Story na kojemu se vidi poziv u vojsku.

- Kolege, ima li tko slobodan da mi pjeva na ispraćaju u vojsku? Javite mi - napisao je na društvenoj mreži uz nekoliko emotikona koji plaču od smijeha.

Otkrio je za Informer da je dobio poziv za rezervni sastav vojske.

- Baš sam se iznenadio. Nisam služio vojnik rok tako da nisam očekivao poziv, ali se ne bunim. Meni je to super. Jedva čekam otići na obuku, da me malo dovede u red. Taman da naučim što je to disciplina - rekao je Darko.

Iako je Lazić pozvan na obuku koja traje svega sedam dana, on razmišlja o velikom ispraćaju.

- Moraju me najbliži ispratiti kako spada, tako da ću sigurno praviti ispraćaj. Bit će to prava fešta, važno je da uvijek imam povod za slavlje. Zvat ću na ispraćaj pola estrade, pjevat će nam moja kuma Andreana. Još ne znam kada će biti slavlje, poziv mi je tek stigao - objašnjava pjevač koji ne brine kako će se snaći na obuci.

Našalio se pjevač i kako ne mora u vojsci uzeti pušku u ruke već će biti kuhar.

- Ma bit će meni tamo super. Ja im mogu biti kuhar, ne moram uzeti pušku u ruke. Vješt sam u kuhinji i volim sve praviti, tako da će se uz mene sigurno najesti - rekao je za kraj glazbenik.

