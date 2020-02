Daughter 10. kolovoza u Močvari

Britanski indie folk band Daughter premijerno će nastupiti u Hrvatskoj, u ponedjeljak 10. kolovoza u zagrebačkom klubu Močvara.

Trio Daughter grupa je u kojoj su se kreativno pronašli Elena Tonra i Igor Haefeli koji su bili i par baš u vrijeme stvaranja pjesama za prva tri EP izdanja te debut “If You Leave” objavljen za kultni britanski label 4AD. Album je uhvatio fantastične kritike indie medija i bendu osigurao turneje s izvođačima poput The National. Tri godine kasnije, u siječnju 2016. objavljen je nasljednik, “Not To Disspear”, a već sljedeće sezone instrumentalni soundtrack za video igru “Life Is Strange: Before The Storm”. Taj neobičan angažman se zapravo slaže s gotovo redovitom praksom korištenja glazbe grupe Daughter u popularnoj kulturi, ponajviše u serijama. Čuti ih se može u izuzetno gledanim naslovima poput “Altered Carbon”, “Teen Wolf” I “Grey’s Anatomy”.

Bend je za 2020. najavio novo studijsko izdanje koje će promovirati na europskim festivalima I svega nekoliko klupskih nastupa, poput najavljenog u Močvari 10. kolovoza.

Ulaznice

Ulaznice u prodaju kreću u četvrtak, 20. veljače po early bird cijeni od 100 kn. Ta cijena je na snazi do 22. ožujka, dok će od 23. ožujka do 9. kolovoza za ulaz trebati izdvojiti 120 kn, a na sam dan koncerta 150 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.

Tema: Muzika