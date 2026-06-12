David Beckham dobio zvijezdu na hollywoodskoj Stazi slavnih

Sir David Beckham, legendarni engleski nogometaš, primio je svoju zvijezdu na hollywoodskoj Stazi slavnih. Glamurozna ceremonija održana je u petak poslijepodne na kultnoj turističkoj lokaciji u Los Angelesu, a Beckham je postao 2.849. osoba koja je dobila ovu prestižnu čast. Događaj je simbolično tempiran uoči početka Svjetskog nogometnog prvenstva.

Svečanost se odvila ispred Ovation Hollywooda na Hollywood Boulevardu, gdje se okupilo mnoštvo obožavatelja. Nogometnoj ikoni podršku su pružili supruga Victoria, s kojom je u braku od 1999. godine, te njihova djeca: Harper (14), Cruz (21) i Romeo (23). Primjetan je bio izostanak najstarijeg sina Brooklyna (27), koji se posljednjih godina javno udaljio od roditelja nakon vjenčanja s nasljednicom Nicolom Peltz. Među uzvanicima bio je i hollywoodski glumac Tom Cruise, koji je s Beckhamom blizak prijatelj gotovo dvadeset godina.

Foto: Mario Anzuoni

Victoria Beckham održala je dirljiv govor u čast svojem suprugu, prisjetivši se kako je Staza slavnih za nju kao djevojčicu iz Engleske bila nešto što se viđa samo u filmovima.

​- Vjerovao je da je sve moguće ako naporno radi. Neki su možda rekli da je to nemoguće, ali David nikada nije bio dobar u slušanju kad mu kažu da se nešto ne može učiniti. Postigao je nešto izvanredno. A sada, s nadolazećim Svjetskim prvenstvom, nogomet, oprostite, 'soccer', ulazi u jedno od najuzbudljivijih poglavlja u svojoj povijesti, zbog čega se ova nevjerojatna čast čini još prigodnijom. Iza svih njegovih titula stoji čovjek kojeg su oduvijek definirali njegov karakter, njegova strast, odlučnost i ambicija. No, željela bih istaknuti njegovu dobrotu i predanost onima koje voli. Daje sve od sebe, nikada ne gubeći iz vida ono što je najvažnije. Davide, tako sam ponosna na sve što si dosad postigao, ali još sam ponosnija na supruga i oca kakav si oduvijek bio. Čestitam. Volimo te puno - zaključila je Victoria.

Foto: Mario Anzuoni

Nakon supruge i prijatelja Toma Cruisea, na pozornicu je stupio i sam Beckham kako bi se zahvalio svima.

​- Želio bih zahvaliti medijima, svim obožavateljima koji su danas došli i svim policajcima koji su pomogli da ovaj dan bude tako poseban. Hvala Tomu i mojoj supruzi na lijepim riječima, ne znam kako se natjecati s njima, ali dat ću sve od sebe - započeo je.

​- Moram, naravno, zahvaliti Hollywoodskoj gospodarskoj komori i odboru za odabir Staze slavnih. Priznajem, sve je ovo prilično nadrealno. Doživio sam neke nevjerojatne trenutke u karijeri, ali ovo je zaista nevjerojatno. Oduvijek sam bio sanjar, ali nikada nisam mogao zamisliti da bi ovakva čast pripala engleskom nogometašu iz radničke klase poput mene.

​- Odrastao sam daleko od Hollywooda, ali kao dječak volio sam nogomet više od ičega i to je bilo sve što sam ikada želio raditi. Uvijek sam volio Ameriku i njezine TV serije. 'Knight Rider' i 'A-Team' bili su mi osobni favoriti, ali mogli ste me naći i na kauču kako gledam 'Zlatne djevojke' s mamom ili jurim u kino s prijateljima pogledati najnoviji blockbuster. Kao i svi dječaci moje dobi, bio sam opsjednut akcijskim junacima. Stajati ovdje s mojim prijateljem Tomom Cruiseom, najvećom filmskom zvijezdom svih vremena, nevjerojatno je. A činjenica da je naš prvi filmski spoj bio 'Jerry Maguire' ludi je trenutak punog kruga. Tome, poželio si dobrodošlicu Victoriji i meni u LA prije gotovo 20 godina i počašćen sam što si danas ovdje - rekao je Beckham.

Foto: Mario Anzuoni

Vijest o Beckhamovoj zvijezdi brzo je odjeknula društvenim mrežama, izazvavši lavinu komentara. Mnogi obožavatelji izrazili su oduševljenje. "Naravno da je dobio, on je legenda!", napisao je jedan korisnik na platformi X. Drugi je dodao: "Sir David Beckham, prikladno počašćen prije Svjetskog prvenstva!".

Ipak, neki su se pitali zašto je nogometaš dobio priznanje rezervirano za najveća imena filmske industrije. "Oprostite, ali David Beckham nije filmska zvijezda! Zvijezde na Stazi slavnih su za legende poput Paula Newmana. Što je sljedeće? Ljudi iz reality showova?", glasio je jedan od kritičkih komentara. Drugi su se našalili na njegov račun: "David Beckham dobiva hollywoodsku zvijezdu. Da budem pošten, obožavao sam sve filmove koje je snimio!".

Zvijezda je Beckhamu dodijeljena u kategoriji sportske zabave, što je istaknula i producentica Staze slavnih, Ana Martinez. "Priznanje Davidu Beckhamu dolazi u prikladnom trenutku dok se Sjedinjene Države pripremaju ugostiti Svjetsko nogometno prvenstvo. Njegova uloga u podizanju profila nogometa u Americi i trajni utjecaj na sport, zabavu i globalnu kulturu čine ovu počast posebno značajnom", izjavila je.

Foto: Mario Anzuoni

Beckhamova karijera trajala je dvadeset godina, a tijekom nje postao je prvi engleski igrač koji je osvojio ligaške naslove u četiri različite zemlje: Engleskoj, Španjolskoj, Sjedinjenim Državama i Francuskoj. Nakon završetka igračke karijere 2018. godine postao je suvlasnik MLS kluba Inter Miami. Poznat je i po svom humanitarnom radu, a od 2005. godine služi kao ambasador dobre volje za UNICEF. Prošle godine britanski kralj Charles III. dodijelio mu je titulu viteza za zasluge u sportu i dobrotvornom radu, a ova glamurozna ceremonija samo je kruna njegove globalne popularnosti, dodatno osnažene nedavnim uspjehom Netflixove dokumentarne serije "Beckham".

*uz korištenje AI-ja

