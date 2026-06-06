Ismijavali su ga zbog poziranja u donjem rublju i irokeze. David Beckham sad leži na bogatstvu

Dok su se mnogi bavili njegovim izgledom, koji je često odudarao od ostalih čak i u moru ekscentričnih lica u nogometnom svijetu, David Beckham (51) polako je gradio svoje poslovno carstvo. Prema otkriću The Timesa, proslavljeni bivši nogometaš u svibnju je postao prvi sportaš iz Ujedinjenog Kraljestva koji je dosegao status milijardera.

A do njega nije došao "preko noći". Godinama je gradio svoje poslovno carstvo na raznim frontovima, od modnih suradnji, parfema, pa do vlastitog MLS kluba za kojeg danas nastupa legendarni Lionel Messi. Beckhamov put, od ismijavanja zbog poziranja u donjem rublju do statusa milijardera, dokaz je da se uz viziju, naporan rad i pažljivo građenje brenda, slava s terena može pretvoriti u nasljeđe koje traje generacijama.

The Times procjenjuje poslovno carstvo Davida i njegove supruge Victorije na ogromnih 1,36 milijardi eura, više ima samo bivši mogul Formule 1, Bernie Ecclestone. Beckhamov put od sportaša u poslovnog magnata nije bila slučajna, već je produkt desetljeća pažljivog planiranja, nepokolebljive radne etike i vizionarskih poteza koji su ga svrstali u elitni klub sportaša milijardera, uz bok legendama poput Michaela Jordana, Tigera Woodsa i Rogera Federera.

Foto: Gareth Fuller

Beckham radnu etiku nije naučio od Sir Alexa Fergusona u Manchester Unitedu, već davno prije, još dok je odrastao u londonskom East Endu, četvrti koja je bila daleko od glamura u kojem David danas uživa. East End bio je često i prilično neugledan dio Londona jer je bio sinonim za radničku četvrt. Otac Ted bio je serviser plinskih peći, radio je "od jutra do sutra", dok je majka Sandra, frizerka, primala klijentice u kući do kasno u noć.

‌- To je najveći dar koji su mi mogli dati. Sve se svodi na radnu etiku - ispričao je Beckham za Forbes.

Victoria mu je promijenila život

Život mu je, ipak, promijenio trenutak kada je upoznao Victoriju Adams, tada članicom megapopularne grupe Spice Girls. Sudbonosni trenutak dogodio se nakon jedne utakmice Manchester Uniteda 1997. godine, na kojoj su nastupile Spice Girls i bili svečani gosti na stadionu. Britanski tabloidi ubrzo su im dali poznati nadimak "Posh & Becks", a spoj najpopularnijeg sporta i glazbe stvorio je brend koji je nadilazio granice obaju svjetova.

Foto: Tony Harris/PRESS ASSOCIATION

Početak njihove veze odjeknuo je poput eksplozije. I baš je zato menadžer Simon Fuller savjetovao Victoriji da svoju vezu u početku skrivaju daleko od očiju javnosti. Međutim, par je imao drugačije planove. Nakon prvih zajedničkih susreta u tajnosti parkirališta, javno su lansirali svoju vezu i odmah postali glavna tema britanskih i svjetskih tabloida. To potvrđuje i činjenica kako je časopis OK! platio čak milijun funti za ekskluzivna prava za njihovo vjenčanje 1999. godine.

Foto: Tim Ireland/PRESS ASSOCIATION

Prvi veliki sponzorski ugovor David je potpisao 1997. godine s brendom za pomadu za kosu Brylcreem, a bio je vrijedan oko sedam milijuna eura. No, put nije uvijek bio zasut laticama. Nakon zloglasnog crvenog kartona na Svjetskom prvenstvu 1998. godine, koji je Englesku potencijalno koštao prolaska dalje, Beckham je godinama trpio zlostavljanje navijača. Ipak, vratio se jači no ikad, a 2003. godine, kao kapetan Engleske i šesterostruki prvak Premier lige, potpisao je za Real Madrid. Te iste godine sklopio je i doživotni ugovor s Adidasom, navodno vrijedan skoro 140 milijuna eura, jedan od najvećih sponzorskih ugovora u povijesti sporta.

Vizionarski potez sve je promijenio

Međutim, potez koji je definirao Beckhamovu karijeru dogodio se 2007. godine. Tada je, s 32 godine, šokirao nogometni svijet i napustio Real Madrid. Mnogi su očekivali njegov povratak na Otok, ali on je otišao korak dalje i prešao u američki LA Galaxy. Američka liga (MLS) tada se smatrala drugorazrednim natjecanjem i nedovoljnom pozornicom za igrača Beckhamova kalibra, ali on je vjerovao u svoju viziju.

Dogovorio je petogodišnji ugovor s godišnjom plaćom od 5,5 milijuna eura godišnje, ali prava se nagrada skrivala u pozadini posla. Naime, Beckham je imao opciju da po završetku karijere kupi novu (ekspanzijsku) franžizu u MLS-u za "bagatelu". U pitanju je bio fiksni iznos od 25 milijuna dolara, što se danas smatra nevjerojatnom poslovnom odlukom. Naime, 13 godina kasnije, Beckhamov klub, Inter Miami, prema Forbesu vrijedi 1,16 milijuna eura. Beckhamov udio od 26 posto sad vrijedi skoro 300 milijuna eura.

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Ipak, i put do osnivanja kluba bio je trnovit. Trebalo mu je nekoliko partnerstava i tri propala plana za stadion. Do 2016. godine, tri godine nakon umirovljenja, izgubio je čak 33 milijuna eura na klubu. MLS mu je nudio 50 milijuna dolara da otkupi njegovu opciju, no on je to glatko odbio.

U ljeto 2018. godine, povjerenik lige Don Garber upoznao ga je s braćom Jorgeom i Joseom Masom, građevinskim milijarderima s Floride, koji su preuzeli na sebe rješavanje problema sa stadionom. Danas je Inter Miami najatraktivniji klub u ligi, a sve je eksplodiralo dolaskom Lionela Messija 2023. godine. "Messijev efekt" katapultirao je godišnje prihode kluba s manje od 70 milijuna na 250 milijuna dolara.

Snaga imena Beckham

Nakon završetka nogometne karijere 2013. godine, Beckham se u potpunosti posvetio izgradnji poslovnog carstva, kojim upravlja preko krovne tvrtke DRJB Holdings. Prema podacima koje je objavio The Guardian, tvrtka je 2024. zabilježila rast dobiti prije oporezivanja od 44 posto, na 38.5 milijuna eura, a Beckham je samo od dividendi u posljednje dvije godine zaradio više nego što ga je Real Madrid platio 2003. godine.

Carstvo se sastoji od tri glavna dijela. Najveći je DB Ventures, koji upravlja većinom njegovih komercijalnih partnerstava s brendovima poput Hugo Bossa, satova Tudor, naočala Safilo, piva Stella Artois i kuhinjskih uređaja SharkNinja. U želji da profesionalizira poslovanje, Beckham je 2022. prodao 55 posto udjela u DB Ventures američkoj tvrtki Authentic Brands Group za oko 215 milijuna eura.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Time je dobio pristup jednoj od najvećih svjetskih marketinških mašinerija, koja posjeduje prava i na imena Elvisa Presleyja i Muhammada Alija. Drugi dio poslovanja je Seven Global, koji se bavi licencnim ugovorima, uključujući onaj s Adidasom. Treći stup je Studio 99, produkcijska kuća koja stoji iza iznimno uspješnog Netflixovog dokumentarca "Beckham". Serija je postala hit u svih 90 zemalja u kojima je objavljena i upoznala je Beckhama s novom generacijom obožavatelja.

Victoria je imala poslovni brodolom

Dok je David gradio svoje carstvo na temeljima sportske slave, Victoria je vodila vlastitu, znatno težu bitku. Svoj modni brend pokrenula je 2008. godine, no unatoč pohvalama kritičara, tvrtka punih 15 godina nije ostvarila profit. Gubici su se gomilali, a u jednom trenutku dug je dosegnuo 76 milijuna eura. David je bio taj koji je financijski podržavao njezin san, ulažući desetke milijuna eura iz ostatka obiteljskog carstva.

‌- Obuzela me panika. Nikada nisam vidio da se išta od toga vraća. Uvijek smo se slagali da ćemo se podržavati bez obzira na sve, ali to me brinulo. Ovo nije održivo - priznao je David u Victorijinom nedavnom dokumentarcu.

Foto: Matthew Fearn/PRESS ASSOCIATION

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Victoria je opisala to razdoblje kao "grudu snijega koja se kotrlja niz planinu".

‌- Gubici su bili ogromni. Bila sam u rupi, osjećala sam se kao da sam u živom pijesku - rekla je.

Preokret se dogodio tek nedavno, lansiranjem uspješne linije kozmetičkih proizvoda, Victoria Beckham Beauty, koja je napokon dovela cijelu modnu kuću u plus. Prodaja je u 2024. porasla za 26,5 posto na 130 milijuna eura, označivši četvrtu uzastopnu godinu rasta i dokazujući upornost koja krasi oba supružnika.

Beckham je naučio kako naplatiti ime

Iako je u šestom životnom desetljeću, Beckhamovo ime ostaje jedno od najprepoznatljivijih u nogometnoj i sportskoj sceni. Zato ne čudi što ima dugačak popis poslovnih suradnji i ambasadorskih uloga. Veliku vreću love dobio je od Katra, koji je prema pisanju Mirrora i Fortunea vrijedan između 145 do 175 milijuna eura za deset godina. Zbog tog partnerstva Beckham se našao na žestokom udaru kritičara tijekom Svjetskog prvenstva 2022. godine.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Naime, LGBT+ zajednica u Engleskoj godinama je Beckhama smatrala suradnikom i njihovim ambasadorom, ali su mu zamjerili suradnju s katarskom vlasti zbog višestrukog kršenja LGBT+ prava u toj zemlji. On se obranio riječima da je "ponosan" na suradnju s Katrom i da na sve gleda kao "priliku za napredak".

Popularni Englez danas obnaša još nekoliko ambasadorskih uloga. Kao što smo ranije spomenuli, ima doživotni sponzorski ugovor s Adidasom koji mu garantira godišnji prihod od 150 milijuna eura uz postotak od prodaje. Volunterski obnaša ulogu UNICEF-ova ambasadora, a nije poznato koliko uprihođuje od uloge ambasadora za Tudor satove i Nespresso.

Foto: Fiona Hanson/PRESS ASSOCIATION

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION