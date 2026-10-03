David Beckham hvalio Victoriju nakon što ju je odmetnuti sin Brooklyn zasjenio u Parizu

David Beckham nije skrivao ponos zbog najnovijeg modnog uspjeha svoje supruge Victorije na pariškom Tjednu mode. Dok su gotovo svi članovi obitelji bodrili dizajnericu iz prvih redova, izostanak najstarijeg sina Brooklyna i njegove supruge Nicole ponovno je potaknuo glasine o dubokom obiteljskom razdoru.

Victoria Beckham održala je impresivnu modnu reviju na prestižnoj lokaciji u Parizu, a njezin suprug iskoristio je priliku kako bi joj javno čestitao. Bivši nogometaš podijelio je emotivnu objavu na društvenim mrežama uz fotografiju na kojoj pozira sa suprugom. Obiteljskom okupljanju pridružili su se sinovi Romeo i Cruz, kći Harper te djevojke Beckhamovih sinova koje su s osmijehom pozirale okupljenim fotografima.

David je na svom profilu objavio emotivnu poruku u kojoj je istaknuo koliko je sretan što može svjedočiti njezinoj nevjerojatnoj karijeri, a naglasio je njezinu eleganciju, strast i ljepotu.

Dizajnerica je ubrzo uzvratila toplim riječima, zahvalivši obitelji i prijateljima na neizmjernoj podršci. Najmlađi sin Cruz na svom je profilu također pohvalio majčin trud, poručivši joj da je i ovoga puta odradila savršen posao.

Iako je slavlje Beckhamovih djelovalo idilično, mnogi su primijetili da u publici nema dvadesetsedmogodišnjeg Brooklyna. On i njegova supruga Nicola Peltz Beckham nalazili su se u Parizu tijekom Tjedna mode, ali su umjesto revije vlastite majke odlučili posjetiti tuđe događaje.

Foto: Jaimi Joy

Fotografi su ih snimili na revijama drugih poznatih modnih kuća, što su mnogi protumačili kao namjeran pokušaj odvraćanja pažnje s Victorijinog velikog dana. Izvor blizak situaciji za britanske medije istaknuo je kako mladi par sigurno zna da će njihov dolazak na druge revije izazvati lavinu komentara u javnosti.

​- Čini se kao proračunat potez, pogotovo jer nije sasvim jasno kakve modne reference par ima da bi uopće prisustvovao tim revijama - rekao je izvor.

Podsjetimo, napetosti u slavnoj obitelji traju već duže vrijeme, a sve je eskaliralo ranije ove godine kada je Brooklyn iznio teške optužbe na račun svojih roditelja. Tvrdio je da ga kontroliraju cijeli život i da pokušavaju uništiti njegov brak s Nicolom, najavivši tada da se ne želi pomiriti s obitelji.

*uz korištenje AI-ja

