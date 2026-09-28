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TIJEKOM PARIŠKOG TJEDNA MODE

Victoria Beckham u štiklama i kožnoj suknji odradila trening

Piše Zrinka Medak Radić,
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Victoria Beckham u štiklama i kožnoj suknji odradila trening
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Foto: JAIMI JOY/REUTERS
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Victoria vježba na spravi za stepenice odjevenu u dugu bordo kožnu suknju i ružičastu bluzu, no najviše pažnje privukle su visoke potpetice

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Victoria Beckham (52), modna dizajnerica i pjevačica, ponovno privlači pozornost svojim neobičnim stilom. Tijekom pariškog Tjedna mode pokazala je kako trenira u štiklama i uskoj kožnoj haljini, a video je objavila na Instagramu te je označila svog supruga Davida Beckhama. 

Victoria vježba na spravi za stepenice odjevenu u dugu bordo kožnu suknju i ružičastu bluzu. Snimili su je kako polako odrađuje svoj trening, ali najistaknutiji detalj njezinog izgleda bile su iznimno visoke potpetice koje je odlučila obuti za ovu priliku. Bivša članica grupe Spice Girls nabacila je osmijeh dok je vježbala u ovoj elegantnoj odjevnoj kombinaciji, noseći raspuštenu kosu i glamuroznu šminku.

Foto: instagram

Njezin suprug David Beckham snimao je cijelu situaciju, a u pozadini [objavljenog videa jasno se čuo njegov komentar.

​- Izgleda da si spremna - rekao je David.

Foto: instagram

Victoria je snimku podijelila sa svojim pratiteljima, dodavši emoji koji se smije. Inače, pariški Tjedan mode traje od 28. rujna do 6. listopada, a Victoria tamo ima zakazanu reviju u petak na kojoj planira prikazati svoju novu kolekciju za proljeće i ljeto.

*uz korištenje AI-ja
 
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