David i Victoria Beckham pružili Brooklynu ruku pomirenja?

Nude li to Victoria i David Beckham svom sinu Brooklynu ruku pomirenja? Mnogi njihovi pratitelji to su zaključili nakon što su vidjeli njihove objave na društvenim mrežama za Dan očeva, koji se danas slavi u Ujedinjenom Kraljevstvu. Oboje su na svojim objavama podijelili obiteljske fotografije, na kojima se nalazi i Brookyln, s kojim su već dulje vrijeme u lošim odnosima.

- David, ti si uistinu najbolji tata. Tvoje najveće postignuće oduvijek su bila naša prekrasna djeca i volimo te puno - napisala je nekadašnja 'Spice Girl' i modna dizajnerica, uz fotografije. Slično je napravio i nekadašnji nogometaš koji je također podijelio niz fotografija s djecom te poručio: 'Biti tata moj je najvažniji posao, volim vas sve'.

Nedavno je Brookyln, koji je prije nekoliko mjeseci zatražio da ga roditelji uopće više ne kontaktiraju, snimio reklamu za DoorDash na kojoj se, smatraju mnogi, narugao na račun loših odnosa u obitelji. Naime, u reklami se najstariji Beckhamov sin odmara na kauču i čeka dostavu. Obraćajući se kameri, ležerno kaže: 'Vjerojatno se pitate zašto gledam Svjetsko prvenstvo 2026. kod kuće. Nije da nemam ulaznice' te dodaje: 'Hm, to je zato što... Duga je to priča'.

U duljoj verziji reklame Brookyln zatim daje ulaznice dostavljaču i poručuje mu da ih pokloni nekome drugome. Kako je naveo Page Six ranije, navodno je za tu reklamu zaradio oko milijun dolara, kao i da su se David i Victoria jako uzrujali zbog nje.

Zašto su Beckhamovi u svađi?

Najnoviji događaji samo su nastavak napetosti koje su eskalirale ranije ove godine, kada je Brooklyn na društvenim mrežama objavio izjavu kojom je prekinuo šutnju.

"Godinama sam šutio i ulagao sve napore da te stvari ostanu privatne. Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su se obraćati medijima, ne ostavljajući mi drugog izbora nego da progovorim i kažem istinu o samo nekim lažima koje su tiskane."

Inzistirajući na tome da se ne želi pomiriti s obitelji, nastavio je s teškim optužbama.

"Cijeli moj život moji su roditelji kontrolirali narative u medijima o našoj obitelji. Performansi na društvenim mrežama, obiteljski događaji i neautentični odnosi bili su sastavni dio života u koji sam rođen."

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Dalje je tvrdio da su ga roditelji pokušali okrenuti protiv njegove sadašnje supruge Nicole Peltz uoči vjenčanja 2022. godine, navodeći da su ga tjerali da potpiše odricanje od prava na vlastito ime te da ga je Victoria nazvala "zlim" jer je za glavnim stolom želio svoju baku, a ne nju. Tvrdio je i da su njegova braća i sestra iskorišteni protiv njega te da su ih slali da ga "napadaju" putem društvenih mreža.

U šokantnom komentaru otkrio je i detalje s vjenčanja.

"Moja je majka otela moj prvi ples sa suprugom, koji je tjednima unaprijed bio isplaniran uz romantičnu ljubavnu pjesmu. Pred naših petsto gostiju, Marc Anthony me pozvao na pozornicu gdje je trebao biti moj romantični ples sa suprugom, ali umjesto nje čekala me moja majka. Plesala je vrlo neprimjereno nada mnom pred svima."

"Nikad se u životu nisam osjećao neugodnije i poniženije", napisao je. "Moja supruga i ja ne želimo život oblikovan imidžom, medijima ili manipulacijom. Sve što želimo je mir, privatnost i sreća za nas i našu buduću obitelj."

*uz korištenje AI-ja

