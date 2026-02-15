Obavijesti

SPOJ ZA VALENTINOVO

David i Victoria Beckham slave ljubav usred obiteljskog raskola

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Instagram/Victoria Beckham

Iako se posljednjih tjedana Beckhamovi nalaze u sred obiteljskog skandala nakon što je najstariji sin Brooklyn javno optužio obitelj, par je jasno dao do znanja da je njihova ljubav i dalje čvrsta

Modna dizajnerica i ikona stila Victoria Beckham ponovno je dokazala zašto ona i njezin suprug David Beckham i nakon gotovo tri desetljeća slove za jedan od najpoznatijih parova na svijetu. Na Valentinovo je objavila fotografiju koja je oduševila njezinih više od 33 milijuna pratitelja, prikazujući elegantan i romantičan trenutak sa suprugom. Objava je stigla u vrijeme dok se obitelj suočava s medijskim napisima o privatnim nesuglasicama, no par je jasno dao do znanja da je njihova ljubav i dalje čvrsta.

Na fotografiji Victoria i David poziraju na raskošnom stubištu, spremni za večernji izlazak. Pedesetjednogodišnja dizajnerica izgleda zapanjujuće u pripijenoj, vatreno crvenoj haljini dugih rukava s dubokim dekolteom i prorezom, dok je David odabrao klasični crni smoking. Jednostavnim opisom "Spoj" (Date night) Victoria je dala do znanja da slave svoju ljubav, što je izazvalo lavinu pozitivnih reakcija.

Obožavatelji su u komentarima iskazali svoje divljenje. Poruke poput "Zapanjujući kao i uvijek", "Prekrasni" i "Ljubav je u zraku" preplavile su objavu, potvrđujući kako javnost i dalje s velikim zanimanjem prati njihov zajednički život.

Ipak, posljednjih mjeseci Beckhamovi su u centru pažnje zbog raskola sa starijim sinom Brooklynom.

