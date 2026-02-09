Obavijesti

BECKHAM DRAMA

Romeo i Cruz Beckham tetovažama odali počast obitelji, Brooklyn svoje briše

Romeo i Cruz Beckham tetovažama odali počast obitelji, Brooklyn svoje briše
Foto: Instagram/Victoria Beckham

Dok dvojica sinova Davida i Victorije Beckham javno ističu obiteljsku povezanost novim tetovažama, najstariji brat Brooklyn navodno uklanja trajne posvete roditeljima i braći

Obitelj Beckham posljednjih se tjedana našla u središtu medijske pozornosti, a najnoviji detalji dolaze u obliku — tetovaža. Romeo i Cruz Beckham na društvenim su mrežama pokazali nove trajne posvete obitelji, dok je u isto vrijeme otkriveno da je njihov stariji brat Brooklyn Beckham prekrio ili uklonio tetovaže koje su ranije bile posvećene članovima obitelji.

Prema navodima stranih medija, obiteljski odnosi su napeti otkako je Brooklyn javno prekinuo kontakt s roditeljima i braćom te u opširnoj objavi dao naslutiti da ne planira pomirenje. U međuvremenu su se pojavile fotografije koje sugeriraju da je prekrio tetovažu posvećenu ocu Davidu Beckhamu, kao i imena braće Romea, Cruza i sestre Harper.

Za razliku od njega, Romeo i Cruz poslali su posve drukčiju poruku. Tijekom posjeta studiju Fine Line Hearts Club, Romeo je na stražnjem dijelu vrata istetovirao riječ „family” (obitelj), dok je Cruz na torzu dodao slovo J kao posvetu svojoj djevojci Jackie Apostel. Fotografije su pokazale i da je Jackie istetovirala riječ „providence”, koja označava božansku ili duhovnu zaštitu, piše Daily Mail.

Foto: Instagram/Romeo Beckham

Brooklynova nekadašnja tetovaža na nadlaktici, na kojoj je pisalo „dad” te poruka „Love you Bust” — očev nadimak za sina — sada je prekrivena apstraktnim oblicima i zvijezdom, dok je tekst postao gotovo neprimjetan. Također se čini da su nestale i tetovaže s imenima njegove braće i sestre, koje su donedavno bile vidljive na rukama i prstima.

Ipak, tetovaže posvećene njegovoj supruzi Nicoli Peltz i dalje su jasno vidljive. Par, koji se vjenčao 2022. godine, navodno planira proširiti obitelj, a bliski izvori tvrde da razmišljaju i o posvojenju. Žele, kako se navodi, veliku obitelj te barem jedno dijete koje ne bi bilo biološki njihovo, ističući želju da pruže dom djetetu kojem je to najpotrebnije.

Takav razvoj događaja mogao bi biti bolan za Davida i Victoriju Beckham, koji su ranije otvoreno govorili o želji da postanu baka i djed te sudjeluju u životima budućih unuka.

Foto: Instagram

Brooklyn je nedavno poručio da sa suprugom želi miran i privatan život, daleko od medijskog pritiska, naglasivši da žele „mir, privatnost i sreću za sebe i svoju buduću obitelj”. Nicola je još 2022. izjavila da Brooklyn želi djecu „odmah”, dok bi ona radije pričekala nekoliko godina, no oboje su suglasni da žele brojnu obitelj.

