David Schwimmer saznao što je Matthew Perry mislio o njemu: 'Iskreno, ovo me iznenadilo!'

David Schwimmer (57), poznat po ulozi Rossa Gellera u kultnoj seriji 'Prijatelji', nedavno je gostovao u podcastu 'Origins with Cush Jumbo'. Voditeljica ga je iznenadila pričom njegovog preminulog kolege Matthewa Perryja, s kojim je glumio deset sezona u seriji. Naime, Perry je jednom prilikom pred voditeljicom pohvalio Schwimmera i njegov talent, a naglasak je stavio na njegovu duhovitost.

S voditeljicom je Perry surađivao u seriji 'The Good Fight', a tada su se u jednom razgovoru dotaknuli glumca.

- Perry je rekao da to uopće nije bilo nasumično te da si ti bio ključna figura u svakoj sceni. Rekao je da su svi gledali prema tebi kako bi znali u kojem fizičkom smjeru treba ići scena, što smatram velikim komplimentom - rekla je glumcu.

Foto: Supplied by LMK / IPA

Schwimmer se iznenadio te je priznao kako nije očekivao takav komentar od Perryja.

- To je ogromna pohvala i iznenađen sam jer je Matthew bio suzdržan prema meni. Nikad mi to nije govorio, ali cijenim to jako - objasnio je u podcastu.

Foto: Isabel Infantes

Schwimmer je također istaknuo da je prošao ozbiljnu kazališnu obuku.

- Uvijek sam pažljivo strukturirao i koreografirao fizičke trenutke u scenama, ne samo kako bih izbjegao ozljede već i kako bih mogao te pokrete ponoviti mnogo puta. Mislim da se na to možda Perry referirao - dodao je.

Prisjetimo se, Matthew Perry preminuo u listopadu prošle godine u 54. godini, a pronašli su ga mrtvog u jacuzziju u njegovom domu u Los Angelesu. Glumac je preminuo od posljedica konzumacije ketamina i utapanja.