David Skoko za Cafe: Upoznao sam divne ljude i kuhao sam jela koja do sada nikad nisam

U novom gastro-putopisnom serijalu “David Skoko: Mjesto za mene” omiljeni chef upoznaje nas s turističkim projektima koji se ističu svojom posebnošću, održivošću te brigom za lokalno stanovništvo i lokalne običaje. Prva epizoda bit će emitirana 29. listopada na Prvom programu u 20:15, a Skoko će nas povesti Dolinom Neretve.



- Tamo putuje iskušati autentičnu turističku ponudu toga tradicionalno poljoprivrednoga kraja, a Pavo Jerković, srčani ambasador Neretve, približit će mu potencijal i specifičnost ovog podneblja. Fotosafari, vožnja tradicionalnim neretvanskim lađama, nasadi mandarina, ali i kitesurfing postali su svojevrsni brend ove doline i privukli tisuće posjetitelja. S gastronomske strane, doznat ćemo kakve su to školjke kapelunge i koliko ljutih papričica ide u neretvanski brudet - objasnili su iz produkcije.

Foto: PROMO



U svakoj od epizoda posjetit će jednu od zanimljivih turističkih lokacija i predstaviti vizionare koji su nositelji originalnih turističkih ideja. “Ne možemo govoriti o turizmu a da ne spomenemo lokalnu gastroponudu, a David Skoko pokušat će se gastronomski što autentičnije i lokalnije nadovezati na sve ove doživljaje”.

Foto: PROMO



- Volim putovati Hrvatskom, vidjeti nove lokacije i upoznati nove ljude. Stalno se događa da ostanem paf iza nekoga kantuna, ćoška, gdje otkrivamo neočekivano dobre stvari. Kao da su skrivene, izvan vidokruga. Dosad sam upoznao krasne ljude, entuzijaste, strastvene, zaljubljene u svoj kraj, koji promoviraju takvim srcem da je to očaravajuće - rekao nam je Skoko. Na svakoj lokaciji radili su jela karakteristična za taj kraj.



- Tradicionalna kuhinja i namirnice su mi jako važne jer za promociju lokalne gastronomije nužna je lokalna namirnica. Uvijek smo inzistirali na tome, neke smo kupili, neke ubrali... Radili jela koja najčešće nikad nisam radio. Tako i neretvanski brudet koji će biti u prvoj epizodi, a sadrži jegulje, žabe i plavi rak, novi invanzivni obitavatelj toga kraja. Prvi put sam kuhao takav, a u svakoj epizodi će biti nešto u tom stilu - rekao je Skoko pa nastavio: “Gastronomija je dio turizma i jako važna, ne samo ona koja puni želudac nego i priča, okusi i miris kraja i podneblja. Sve spojeno, ako je iskreno, onda je to prava stvar, a mi smo se trudili da ispadne što iskrenije”.

Foto: PROMO

Nakon realiziranih serijala “David Skoko: Motor, loza, kuhača” i “David Skoko: Jesti na cesti” ovo novo televizijsko putovanje pripremila je sad već uhodana autorska ekipa pod režijskom palicom nagrađivanih autora Radislava Jovanova Gonze i Nevija Marasovića, scenaristice Inje Korać i Lana Barić, dok montažu potpisuju Tomislav Pavlic, Anita Jovanov i Nina Velnić. Direktor fotografije je Toni Renaud, skladatelj glazbe Stanislav Kovačić. Za koncept špice i dizajn zaslužan je studio Šesnić&Turković.