Davor je jelom 'smekšao' čak i političarku: Sve je bilo savršeno

<p>U srijedu navečer zvijezda 'Večere za 5 na selu' bio je domaćin <strong>Davor Urh </strong>koji je, blago rečeno, oduševio protukandidate. Već kod samog dočeka natjecatelji su bili iznenađeni Davorovim gostoprimstvom, ali i njegovim izgledom pa su ga pohvalili u startu:</p><p>- Jako si zgodan i kamere te vole - rekli su mu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ognjen i Ozana iz Superpara</strong></p><p>Nakon aperitiva ekipa se smjestila za stol, gdje im je domaćin servirao Lagano predjelo - platu sa sirom i voćem. </p><p>- Predjelo je bilo divnog okusa, sir se baš slagao s dinjom, a pohani sir s grožđem. Rijetko to kombiniram, ali imat ću tu ideju u vidu za ubuduće - pohvalila je sve Mirjana, a isto su mislili i ostali gosti.</p><p>- Predjelo je izgledalo šaroliko, lijepih boja i okusa, osvježavajuće i dobro - komentirala je zadovoljno Kata.</p><p>Za glavno jelo Davor je poslužio dva slijeda - povrtnu krem juhicu i pastrvu na Tinin način, a oba su jela opet pokupila same pohvale.</p><p>- Izgled i miris juhe bili su perfektni. Unutra je bilo svega i bila je fenomenalna! A i pržena je pastrva bila fenomenalna! - priznala je Vazma.</p><p>Za kraj večere jedini desert koji Davor zna pripremiti bio je pravi šećer na kraju.</p><p>- Prekrasno izgleda, a po okusu i svemu mi je najbolji desert dosad, prelijepo! - oduševljena je bila Mirjana, a nakon niza dobrih komentara, ocjene su bile čista formalnost.</p><p>- Odlična juha, odlična pastrva i odličan desert. Iako nije bilo tipično goranski, sve u svemu raspoloženje i hrana su za čistu desetku - kazala je Vazma koja ga je nagradila najvišom ocjenom, baš kao i Edi jer mu je večera bila - odlična! Kata i Mirjana dale su mu devetke, Kata zato što je imala premalo mjesta za stolom, a Mirjana jer je još uvijek mlad i ima prostora za napredak.</p><p>Davor je tako ukupno zaradio 38 bodova i tako se popeo na vrh ljestvice.</p><p>- Prezadovoljan sam večerom, sve su pojeli i sretan sam. Pohvalili su me i mislim da su i oni zadovoljni i da će sve biti dobro - zaključio je Davor svoju večeru.</p>