Davor Pavić uzeo pauzu od 'Divljih pčela': Evo gdje je odmarao i proslavio rođendan

Talentirani glumac koji je u posljednje vrijeme sve popularniji i prepoznatljiviji, Davor Pavić, otkrio je kako se odmara u rodnom Splitu.

Pavića gledatelji prate kao Milana Čavku u seriji 'Divlje pčele', a ovih je dana odlučio uzeti predah od uloge i odmoriti u rodnom gradu, gdje je proslavio i 33. rođendan, koji je bio 26. travnja.

Dok ga publika i dalje vjerno prati u napetim scenama i zahtjevnim situacijama 'Divljih pčela', glumac je odlučio pokazati i kakav je kad ne radi, pruživši uvid u svoj privatni život, daleko od objektiva.

- Većinom se budim oko 5.30, 6 sati, vozač dolazi po mene i idem na set. Onda idu šminka, frizura, kostim, a ovisno o broju scena koje taj dan moram snimiti, snimanje zna potrajati - otkrio je ranije Pavić za 24sata.

- Više puta sam zamalo odustao, ali drago mi je da nisam. To su sve usponi i padovi. To je jednostavno dio posla i jača ti karakter. Kriza je uvijek kad dođe novi projekt, odnosno nova uloga. Uvijek se pitam mogu li ja to i jesu li oni uzeli pravu osobu za to, ali nakon nekoliko tjedana sve dođe na svoje - opisao je Pavić