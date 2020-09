Davor pobijedio u showu, Kata s Edijem pobjegla na motoru...

<p>U petak navečer u showu 'Večera za 5 na selu' domaćica Kata Ramljak nije uspjela oduševiti protukandidate svojim jelima pa je pobjedu tjedna odnio vrckasti Davor!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana i Goran upoznali su se u 'Superparu'</strong></p><p>Stigao je kraj 'Večere za 5 na selu' u Čabru i okolici, a vesela ovotjedna ekipa družila se kod Kate u Tršću. Domaćica se za taj povod lijepo uredila te ih dočekala s ukusnim aperitivom od višnje, što su svi komentirali.</p><p>- Kata se zna skockati da izgleda top! - primijetio je Edi koji je morao odbiti aperitiv jer je domaćici obećao vožnju na motoru nakon večere. Kada se ekipa smjestila za stol, Kata im je servirala predjelo, Vesele paprike, koje nisu uspjele razveseliti sve goste.</p><p>- Kod naših baka nije bilo ovakvog jela, paprika punjena s nadjevom se nije posluživala i nisam to nikad jela. I izgleda mi hotelski, restoranski, malo premoderno za Gorski kotar - kazala je Vazma kojoj predjelo nije bilo skroz po guštu, ali zato Davoru jest:</p><p>- Jako lijepo izgleda, vrhunski okus, hladno i lijepo baš kako treba biti!</p><p>Za glavno jelo Kata je poslužila špikovanu junetinu s njokima te ono nije oduševilo kandidate koji su očekivali više od iskusne domaćice.</p><p>- U saftu se osjeti brašno i trebala ga je nekako drugačije zgusnuti i falilo je malo okusa i soli - komentirao je Davor, a Vazma je komentirala da je bilo previše škroba u umaku. Pita s borovnicama za desert je izgledala vrlo primamljivo, ali opet su svi naišli na isti problem - pretvrde kore!</p><p>- U desertu je nedostajao jedan nož da to prerežemo - iskreno je izjavio Edi.</p><p>Cijela večera završila je u veselom tonu kad je bend zasvirao i zapjevao domaće hitove, a ekipa je razvalila na plesnom podiju. Bez obzira na dobar plesnjak, ocjene su bile upućene na ponuđena jela. Edi joj je dao desetku jer 'ipak je to teta Kata', Davor i Mirjana su joj dali ocjenu 8 zbog rijetkog umaka u glavnom jelu i tvrdih kora u desertu, a Vazma joj je dala ocjenu 6.</p><p>- Glavno jelo je imalo previše škroba, Katica me prolila s vinom i nisam mogla razrezati pitu, a i sladoled nije bio autohton - kazala je Vazma. Tako je Kata zaradila ukupno 32 boda te je pobjednikom tjedna proglašen - Davor Urh!</p><p>- Hvala vam! Ovo mi je prva pobjeda i sretan sam. Ponosan sam i iznenađen jer su svi dobro kuhali, ali izvukao sam pobjedu. Počašćen sam! - za kraj je izjavio Davor.</p><p>Nakon proglašenja pobjednika u goranskom tjednu, Kata je s Edijem otišla na motoru jer joj je ranije obećao vožnju. Bez obzira na poraz, ona je bila sretna što joj se još jedna želja ispunila. Idući tjedan se kuha u Splitu i okolici.</p><p> </p>