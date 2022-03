Davor večerom oduševio sve goste osim izbirljivog Marija: 'Mlinci su suhi, a pita nije ljuta'

Današnji domaćin u 'Večeri za 5 na selu' bio je komercijalist, skladištar i nogometni sudac Davor, koji živi u mjestu Trenkovo, no večeru je pripremao u naselju Draga, gdje ima vikendicu koja zove svojim drugim domom.

Davor se pokazao kao jako srdačan gost koji daje samo najbolje ocjene, a za svoje je goste pripremio jelovnik koji se sastojao od predjela naziva Čudo neviđeno, glavnog jela Džemper za vinograd i deserta Ledena berba. Predjelo se svidjelo svima osim Mariju, kojem je nedostajalo papra, glavnim jelom svi su bili oduševljeni, a kolač se ponovno svima svidio osim Mariju kojem je smetalo što je umjesto kreme bio puding.

Davor je veseo i opušten dočekao goste i nakon zdravice počeli su s večerom. Pita s krumpirom, slaninom i lukom uz sir i šunku poslužena je za predjelo, potom su se svi pomolili i uživali u hrani. „Predjelo mi je bilo jako dobro. I moja majka je pravila takvu pitu krumpirušu tako da me to vratilo u djetinjstvo“, rekla je Anka, Marjanu se također svidjela, no ne i Mariju. „Pita mi je bila suha, a i falilo mi je papra“, rekao je.

Za glavno jelo Davor je poslužio vinogradarski ćevap - teletinu i svinjetinu omotanu janjećom maramicom pečeno s povrćem uz mlince za koje je Anka odmah komentirala kako su bili mekani i sočni, a i Marjanu je sve bilo jako ukusno. Drago je bio ugodno iznenađen svime što je kušao i priznao je kako se pomalo i boji svoje večere jer nije siguran da će moći to nadmašiti, a Mario je zaključio: „Meso je bilo fantastično - mekano, ukusno, prožimalo se mirisima janjetine. Zaista fascinantno.“

Za kraj je domaćin pripremio ukusan i lagan kolač s grožđem. Iako inače ne jede kolače, Drago je probao desert i komentirao je zanimljiv. „Prvi put sam jela takav desert s grožđem i iznenađujuće mi je dobro i osvježavajuće“, rekla je Anka, Marjanu je bio sočan i ukusan, no Mario je imao neke zamjerke: „Podloga kolača bila je suha i čini mi se da je krema opet izostala i ovaj put - nije bila krema nego puding.“

Uslijedilo je pravo iznenađenje - gosti su odigrali utakmicu, a Davor je sudio!

Nakon gubljenja kalorija došao je red i na ocjene: Anka, Marjan i Drago dali se desetke zato što im je sve bilo fino; od predjela do deserta, no Mario nije bio toliko zadovoljan pa je rekao: „Moja ocjena je osam zbog suhih mlinaca u glavnom jelu i pite koja nije bila ljuta.“

