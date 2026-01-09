Dax Shepard želi kćeri za 18. rođendan platiti zamrzavanje jajnih stanica: 'Da, zvuči ludo'

Dax Shepard već sada vodi razgovore o budućnosti svoje najmlađe kćeri Delte, i to na način koji je iznenadio i njegove slušatelje. U epizodi podcasta Armchair Expert emitiranoj 5. siječnja, 51-godišnji glumac otkrio je da je Delti, koju ima sa suprugom Kristen Bell, ponudio neuobičajen "poklon za punoljetnost" – da joj, kada navrši 18 godina, plati zamrzavanje jajnih stanica.

Kako je ispričao, razgovor je započeo posve bezazleno, kada mu je kći rekla da jednog dana želi imati dijete. Shepard je to iskoristio kao povod za širu priču o planiranju života i roditeljstva, piše People.

"Pitao sam je kada misli imati prvo dijete – s 18? A ona me pogledala kao da sam lud", prepričao je uz smijeh.

"Rekao sam joj da pretpostavljam kako će djecu imati između 35. i 45. godine, a moj cilj je bio da joj pokažem da nema nikakav pritisak."

Foto: Instagram/kerolaychaves

Upravo iz te želje, kaže, došla je ideja o zamrzavanju jajnih stanica.

"Rekao sam joj da, ako želi, možemo zamrznuti jajne stanice kada napuni 18 godina i da ću ja to platiti, samo da o tome uopće ne mora brinuti", objasnio je Shepard. Njegova suvoditeljica Monica Padman opisala je gestu kao "predivnu", no sama Delta nije dijelila to oduševljenje.

Prema njegovim riječima, reakcija je bila brza i odlučna.

"Rekla je: 'Ne, to je ludo! To je prestaro!'", prisjetio se. "I, naravno, ima 11 godina – za nju 35 zvuči kao 80. Ona sebe vidi u srednjim dvadesetima."

Dax i Kristen Bell, koji su u braku 12 godina i imaju i stariju kćer Lincoln (12), već su ranije javno govorili o otvorenom pristupu roditeljstvu. Teme poput obitelji i nastanka djece u njihovom domu nisu tabu, iako priznaju da nisu uvijek jednostavne.

Kristen Bell je prošle godine za E! News ispričala kako je jedan takav razgovor završio neočekivano brzo.

Foto: John Nacion/starmaxinc.com

"Jedno od djece pitalo nas je kako nastaju bebe, a Dax je krenuo objašnjavati kako se spermij susreće s jajnom stanicom", rekla je glumica. "Iskreno, nakon 30 sekundi dijete je ustalo i otišlo jer joj je bilo dosadno – što nam je zapravo išlo u prilog."

Unatoč izazovima, Bell ističe da su se ona i Shepard dogovorili da nikada neće lagati svojim kćerima. Iskrenost, smatraju, dugoročno stvara povjerenje, iako zahtijeva stalno balansiranje.

"To traži puno mentalne snage", priznala je. "Morate stalno procjenjivati što je primjereno njihovoj dobi, što ih neće preplašiti, ali će ih ipak nečemu naučiti. Te odluke donosite u hodu – i to je stvarno teško."

Shepardova ideja o zamrzavanju jajnih stanica možda zvuči neuobičajeno, ali u njegovoj interpretaciji riječ je tek o još jednom pokušaju da kćerima omogući slobodu izbora – čak i ako im to, barem zasad, zvuči prerano.