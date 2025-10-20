Obavijesti

12 GODINA ZAJEDNO

Kristen Bell suprugu je čestitala godišnjicu braka i šokirala svoje fanove: 'To je vrlo čudno za reći'

Piše Sara Študir,
Foto: Instagram/kerolaychaves

Popularna glumica odlučila je svom suprugu čestitati 12 godina braka na neobičan način. Čestitku je objavila na društvenim mrežama, a dio njenih pratitelja bio je užasnut

Američka glumica Kristen Bell čestitala je suprugu Daxu Shepardu 12. godišnjicu braka neobičnom objavom na svom Instagram profilu. Uz fotografiju sa suprugom napisala je tekst koji je podijelio njene pratitelje te izazvao lavinu komentara.

Bell je s pratiteljima podijelila emotivnu fotografiju koja prikazuje nju i supruga u zagrljaju te napisala: 'Sretna 12. godišnjica braka muškarcu koji mi je jednom rekao: 'Nikada te neću ubiti. Mnogo je muškaraca ubilo svoju ženu u određenom trenutku. Iako sam nekad jako potaknut, nikad to ne bih učinio'.

Uz komentare kolega slavnog para, našli su se i komentari glumičinih obožavatelja, koji su podijeljeni. Dio njih smatra kako je izjava u ovoj objavi 'prešla mjeru' te da nije nimalo smiješna.

DPA/Pixsell
DPA/Pixsell | Foto: DPA/Pixsell

'Kristen, nema šanse da si ovo objavila tijekom mjeseca osviještenosti o nasilju unutar obitelji', 'Znam da je opis trebao biti sladak i zabavan, no u svijetu svakih 10 minuta jednu ženu ubije njen parter', 'To je... vrlo čudna stvar za reći', samo su neki od njih.

Drugi je dio obožavatelja navodnu izjavu glumičinog supruga smatra humorističnom i zabavnom: 'Ovo je ljubav', 'To je najromantičnija stvar koju sam čuo', 'Ljudi, vi ste najbolji!', 'Molim te, reci da je ovo bilo u tvojim zavjetima', 'Suvremeni pjesnik'.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Kristen Bell i Dex Shepard vjenčali su se u listopadu 2013. godine. Par se zbog svojih uvjerenja nije htio vjenčati prije nego što sklapanje braka bude dopušteno svim građanima Kalifornije, piše US Weekly. Zajedno imaju dvoje djece, djevojčice Lincoln i Deltu.

