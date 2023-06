De Niro (79) dobio sedmo dijete pa otkrio: Još nije vrijeme da ga upoznaju ostali braća i sestre...

Legendarni glumac Robert De Niro (79) nedavno je šokirao javnost slučajnim priznanjem da je dobio sedmo dijete s Tiffany Chen. Sada je poručio kako još uvijek nije vrijeme da ga upoznaju ostala njegova djeca.

Glumac sudjeluje na Tribeca Film Festivalu u New Yorku, a na novinarsko pitanje jesu li njegove starije kćeri i sinovi upoznali novu kćerkicu Giju Victoriju, on je rekao da još uvijek nije pravi trenutak za to.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

- Ne još, ali budu, čekamo pravi trenutak, mnogo nas je, pa nas nije lako u isto vrijeme sve skupiti na jednom mjestu - izjavio je, kako navodi Daily Mail.

Gija Victorija rodila se početkom travnja, a glumac je tek ovog mjeseca otkrio da je stigla na svijet.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Podsjetimo, u jednom intervjuu su ga pitali kako je biti otac šestero djece na što je on ispravio voditelje i rekao da ih ima sedam.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Inače, glumac je otkrio i da je trudnoća bila planirana.

- Trudnoća je bila planirana. Kako možeš ne planirati takvo nešto? - objasnio je glumac na premijeri filma 'About My Father'.

Uz kćer Giju, Robert ima i kćer Drenu (51), sina Raphaela (46), blizance Aarona i Juliana (27), sina Elliota (25) i kćer Helen (11).