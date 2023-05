Robert De Niro izvrijeđao Donalda Trumpa u Cannesu: 'Glup je, umišlja da je pametan'

Američki glumac Robert De Niro (79) na Filmskom je festivalu u Cannesu govorio o svojoj ulozi zlikovca u filmu 'Killers of the Flower Moon', a uz to je i kritizirao bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa (76).

De Niro u filmu glumi stočara i ubojicu Williama Halea koji se tijekom 1920-ih sprijateljio s narodom Osage, a zatim naredio njihovo ubojstvo kako bi ukrao njihovu zemlju bogatu naftom.

- Ne razumijem kako ih je mogao izdati. Ipak, nakon ubojstva Georgea Floyda postali smo svjesni koliko je rasizam opasan. To je banalnost zla i to je stvar na koju moramo paziti. Svi znamo o kome pričam, neću reći njegovo ime - izjavio je je De Niro.

Nakon toga, glumac je krenuo vrijeđati Donalda Trumpa.

- Taj tip je glup. Umišlja da je pametan. Čak je i Hale bio pametan na mnogo načina - rekao je.

Lily Gladstone (36), koja glumi članicu plemena Osage, rekla je da su članovi plemena Osage i dalje prisustvovali sprovodu Williama Halea, negirajući njegovu umiješanost u brutalna ubojstva članova plemena.

Nakon čega je De Niro je opet krenuo vrijeđati Trumpa.

- To je ista situacija kao s Trumpom. Postoje ljudi koji misle da bi on mogao dobro obavljati posao. Zamislite koliko je to suludo - izjavio je glumac.

Inače, film 'Killers of the Flower Moon režirao je Martin Scorsese (80). Scenarij je napisao zajedno s Ericom Rothom (78), a temelji se na istoimenoj knjizi Davida Granna (56) iz 2017. godine.

'Killers of the Flower Moon' će se u kinima početi prikazivati 20. listopada, a na Appleovoj streaming platformi će se pojaviti kasnije.

