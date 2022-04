Dean Dvornik podijelio video iz kamiona kojeg vozi po Americi: 'Slika govori tisuću riječi, a i ja'

Splitski glazbenik Dean Dvornik (57) te brat legendarnog Dine Dvornika, živi i radi u Americi kao vozač kamiona, a na društvenim mrežama često svoje pratitelje počasti kratim videom ili fotografijom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, Dean je sada objavio video dok je vozio kamion iz Denvera.

- Slika govori tisuću riječi, a uz sliku govorim i ja tako da smo skoro na dvije tisuće riječi. Pozdrav iz Denvera, Colorado - napisao je on na društvenoj mreži Facebook.

Mnogi njegovi pratitelji javili su mu se i sada komentarima i poželjeli mu sreću u vožnji, a mnogi su krajolik u Denveru povezali sa Slavonijom.

- U Denveru kao u mojoj Slavoniji, sve ravno - našalio se jedan od pratitelja.



Podsjetimo se, pandemija je bila teška za sve glazbenike, kako u Hrvatskoj, tako i u Americi, a Dean je već ranije istaknuo da ga nije sram to što radi kao vozač kamiona.

- U Ameriku sam otišao 1987., a vratio se 1993. Slučajno se dogodilo da sam ponovo dobio zelenu kartu 2019., malo prije pojavljivanja koronavirusa. Moja adresa je u gradu Addisonu u Illinoisu, nedaleko od Chicaga. Ne da me nije sramota zbog toga što sam vozač, već sam na to i ponosan i sad kad se vratim, čeka me novi kamion u firmi mojih prijatelja Bošnjaka, braće Livadić. Dok vozim, ne slušam glazbu, prepustim se mislima, a kad je gužva, i oprezu. Glazbu stvaram u slobodno vrijeme jer i tamo imam studio sličan ovom u Splitu - poručio je tada.

